枋寮鄉政顧問李孟居「被送中」 中國政法委：反中亂港勢力危害國安

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居日前被中國以國安理由遭到逮捕。（資料照）

2019-12-02 15:24:55

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居日前被中國指控涉嫌境外刺探、非法提供國家秘密等國安理由而遭逮捕。對此，中國中央政法委長安劍發文稱，支持「反中亂港」2人被國安逮捕，「這是頭等大事，一刻都不能鬆懈」。

微信公眾號「中央政法委長安劍」昨晚發文指出「李孟居等人被捕這兩則短小的消息，分量卻很重」，還稱貝里斯籍的李亨利長期資助境外敵對組織、台灣居民李孟居為台獨組織骨幹份子，指控2人支持「反中亂港」活動，危害中國安全。

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文中特別提到，貝里斯是台灣為數不多的邦交國之一，「當貝里斯、台獨、美敵對組織、反中亂港等關鍵字集中在這2條消息中，品出其中的味道並不難」。

文章指出，表面上美國一些政客「罔顧事實」公開為香港「暴徒」站台，干涉香港內政，還稱民進黨消費香港動盪，製造兩岸對立，撈取選舉利益；暗地裡，有像李亨利、李孟居這樣的人，為危害中國國安的犯罪提供獎金，刺探情報。

針對香港局勢，中國國家主席習近平以3個「堅定不移」表明中國立場，而這次逮捕這2位涉嫌危害中國國安的嫌疑人，無疑是對這立場的再次重申。

文末引述習近平強調「國家安全是頭等大事」，稱中國十八大以來，以習近平為核心提出總體國家安全觀，加快推動國家安全法治建設，都是為了把這個頭等大事的基礎打得更加堅實。

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