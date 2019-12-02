超夯「椅子挑戰」 網傳男人再壯都不舉...

近日國外掀起「椅子挑戰」風潮，吸引大批網友爭相挑戰。（圖擷自Caters Video YouTube）

2019-12-02 14:40:59

〔即時新聞／綜合報導〕網路上曾流行瓶蓋挑戰、睡衣挑戰與10年挑戰等風潮，近日國外又掀起一項「椅子挑戰」（Chair Challenge），吸引大批網友爭相錄影挑戰，但成功者大多為女性，讓網友直呼「只有女生才做得到啦」。

據《太陽報》報導，在「椅子挑戰」中，挑戰者須先面對牆壁，後退自己3個腳掌的距離，整個人以90度直角彎下腰，頭頂牆壁，抓起身下的椅子貼在胸前，最後抱起椅子站直，即算成功。

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克里斯蒂娜（Krystyna Sorrentino）和29歲的未婚夫德文（Devin）一起挑戰，克里斯蒂娜一轉眼就把椅子抱起來，反倒身材壯碩的德文站都站不起來。影片中看似輕鬆的動作，大部分男性卻無法完成，且女性的成功率相當高，讓不少網友認為這是女生才能完成的挑戰。

美國科學家傑森（Jeremy Johnson）認為，「重心」會影響這項挑戰，大部分女性重心都低於臀部，男性則在胸部左右，因此彎下腰時女性重心放在腳上，因此會比男性還穩。

劍橋大學教授福特（Brian Ford）則指出，這項挑戰能否成功與「腳的大小」有關，一般男性的腳比女性長，因此雙方都後退的情況下，男性距離牆壁比較遠，頭頂牆壁時腰部會更加往下傾。

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