18歲女斬首陪伴奶奶的寵物狗 挖出心臟放冰箱

18歲少女因殘忍虐殺寵物狗，冷血行徑引發美國網友撻伐。（圖片擷取自Twitter）

2019-11-30 23:57:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國發生一起駭人聽聞的虐殺動物案，田納西州一名年僅18歲的少女竟將陪伴奶奶的寵物狗殘忍殺害，並將其斬首，拍攝犯案的血腥畫面傳給她的家人，少女現已被當地警方逮補，但虐狗動機不明，目前因虐待動物等指控被起訴。

根據《紐約郵報》報導，年僅18歲的少女史密斯（Kyoko Smith）居住在曼非斯市（Memphis），因虐待動物等指控被起訴。她在虐殺奶奶所飼養的寵物狗西施犬後，將西施犬的頭顱砍下放在奶奶臥室的梳妝台上，隨後挖出狗狗的心臟冷藏放進冰箱。當地警方在13日接到報案後，前往曼非斯市東南部的住所中逮捕史密斯。

請繼續往下閱讀...

警方表示，史密斯家人告訴當地檢警他們收到史密斯傳來虐殺西施犬的血腥照片，附近鄰居也表示，史密斯常常沒有原因的盯著她的狗，於是便好奇地詢問少女史密斯「你在做什麼？」但她的回應通常都毫無邏輯可言。

史密斯事後被控謀殺動物等罪，她在開庭時坦承殘忍殺害寵物狗，但沒有透露犯案動機，未來最高將有可能面臨6年的監禁，目前以保釋金美元5000元（約新台幣15萬元）交保，但法官要求她仍需接受心理諮商，預計將於12月9日再次開庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法