廣東民眾抗議火葬場 微博網友引香港情勢反諷

廣東茂名化州市文樓鎮近來爆發示威衝突，遭中國特警強力鎮壓。（擷取自「林林七」YouTube頻道）

2019-11-30 17:27:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省近來有民眾上街抗議當局興建火葬場，但遭警方以水炮車、催淚彈強力鎮壓。不少微博網友將此事件與香港反送中運動對比，表示「針不刺到身上不知痛」，更有許多網友反諷「我支持特警，你們可以打我了」。

綜合港媒報導，廣東茂名化州市文樓鎮當局先前宣布興建「人文生態園」，卻在獲得村民簽字同意後改口說要蓋火葬場，引發大批村民不滿。村民們28日前往鎮政府請願時，遭防暴警察以催淚彈、水炮車鎮壓，村民也投擲磚塊還擊，多位村民在衝突中受傷，微博上的相關影片也陸續被「和諧」。

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尚未被刪除的微博文章中，有許多網友引述中國高層對香港反送中的論調，指稱這些村民是「茂獨」、「化獨」，並反諷道「我支持特警，你們可以打我了」、「要是在美國早就開槍了」、「止暴制亂、恢復秩序，是化州當前最緊迫的任務」。

也有網友感嘆，「出事了還是要靠傳到香港攪大一下，公安廳才理你們，下次罵人家暴徒之前用一下腦袋吧」、「香港人上街支持警察，化州人上街也支持警察，哪天你自己上街等著被打被殺吧，沒人幫你」、「以後對香港，我會說我不支持你們，但你的心情我理解，你繼續吧」。

此外，昨（29）日開始網路上流傳一份化州市人民政府發出的公告，表示將「停止文樓鎮人文生態園項目工程建設」、「進一步徵求公眾意見」。有村民說，相信文件是真確無誤，但由於缺乏文件編號，擔心是政府的緩兵之計，目前會靜觀其變。

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