為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

廣東爆大規模抗爭高喊「時代革命」 特警鎮壓影片曝光！

中國廣東茂名民眾與警方爆發衝突。（圖擷取自微博）

中國廣東茂名民眾與警方爆發衝突。（圖擷取自微博）

2019-11-30 09:47:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東茂名的民眾近日來因反對興建火葬場，爆發大規模抗爭，甚至有人喊出「光復茂名，時代革命」，疑似受到香港反送中運動的影響。網路上最近瘋傳，中國特警進入村內鎮壓，警方濫捕亂打人，甚至發射催淚彈，與民眾發生激烈衝突，但目前已傳出當局將暫停該項計畫。

綜合媒體報導，事件發生在廣東茂名化州市文樓鎮，原本當地政府公告建生態公園，取得民眾簽名後，卻改口興建火葬場，引發民眾不滿。28日白天爆發民眾大規模抗爭，晚間特警到各村抓人，從外地回來的年輕人幾乎都抓走。

29日，文樓鎮上的村民全部罷市，村民站上街頭抗議，但每個村中的路口都有特警與防暴車把守，阻止村民聚集，警方與民眾發生激烈衝突，警方施放催淚彈驅散人群，村民則憤怒掀翻警車。

網路上瘋傳，化州人喊出「時代革命，光復茂名」的口號，疑似受到香港反送中運動的影響，更有民眾以煙火炮竹對抗持槍的鎮暴警察。原本中國微博上有討論廣東茂名的抗爭事件，但陸續都遭到刪除處理。

網路還流傳一份化州市人民政府的29日公告，指鑒於人文生態園存在不同意見，經政府研究決定，需要進一步徵求人民意見，停止人文生態園的項目建設，並強調「凡有任何擾亂公共秩序打砸破壞活動，公安機關將依法打擊、嚴懲不貸」。

相關影片：

中國廣東茂名的民眾近日來因反對興建火葬場，爆發大規模抗爭。（圖擷取自YouTube）

中國廣東茂名的民眾近日來因反對興建火葬場，爆發大規模抗爭。（圖擷取自YouTube）

民眾以煙火炮竹對抗持槍的鎮暴警察。（圖擷取自YouTube）

民眾以煙火炮竹對抗持槍的鎮暴警察。（圖擷取自YouTube）

有民眾疑似被警察拖行。（圖擷取自YouTube）

有民眾疑似被警察拖行。（圖擷取自YouTube）

警方與民眾發生激烈衝突。（圖擷取自YouTube）

警方與民眾發生激烈衝突。（圖擷取自YouTube）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
抗議蓋火葬場 廣東小鎮竟遭催淚彈鎮壓
2019-11-29 17:36

抗議蓋火葬場 廣東小鎮竟遭催淚彈鎮壓
中國鎮壓香港傳言甚囂塵上 陸委會再發旅遊安全提醒
2019-08-16 17:15

中國鎮壓香港傳言甚囂塵上 陸委會再發旅遊安全提醒
遠東新多元創新布局 2020變中求穩

遠東新多元創新布局 2020變中求穩
憂解放軍818鎮壓香港 他籲習近平「別犯下致命錯誤」
2019-08-15 19:02

憂解放軍818鎮壓香港 他籲習近平「別犯下致命錯誤」
反送中》港警暴力壓制民眾 學者示警：武裝鎮壓已開始
2019-08-12 17:12

反送中》港警暴力壓制民眾 學者示警：武裝鎮壓已開始
藍海線1期通車在即 首購最後1字頭

藍海線1期通車在即 首購最後1字頭

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播