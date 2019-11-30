廣東爆大規模抗爭高喊「時代革命」 特警鎮壓影片曝光！

中國廣東茂名民眾與警方爆發衝突。（圖擷取自微博）

2019-11-30 09:47:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東茂名的民眾近日來因反對興建火葬場，爆發大規模抗爭，甚至有人喊出「光復茂名，時代革命」，疑似受到香港反送中運動的影響。網路上最近瘋傳，中國特警進入村內鎮壓，警方濫捕亂打人，甚至發射催淚彈，與民眾發生激烈衝突，但目前已傳出當局將暫停該項計畫。

綜合媒體報導，事件發生在廣東茂名化州市文樓鎮，原本當地政府公告建生態公園，取得民眾簽名後，卻改口興建火葬場，引發民眾不滿。28日白天爆發民眾大規模抗爭，晚間特警到各村抓人，從外地回來的年輕人幾乎都抓走。

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29日，文樓鎮上的村民全部罷市，村民站上街頭抗議，但每個村中的路口都有特警與防暴車把守，阻止村民聚集，警方與民眾發生激烈衝突，警方施放催淚彈驅散人群，村民則憤怒掀翻警車。

網路上瘋傳，化州人喊出「時代革命，光復茂名」的口號，疑似受到香港反送中運動的影響，更有民眾以煙火炮竹對抗持槍的鎮暴警察。原本中國微博上有討論廣東茂名的抗爭事件，但陸續都遭到刪除處理。

網路還流傳一份化州市人民政府的29日公告，指鑒於人文生態園存在不同意見，經政府研究決定，需要進一步徵求人民意見，停止人文生態園的項目建設，並強調「凡有任何擾亂公共秩序打砸破壞活動，公安機關將依法打擊、嚴懲不貸」。

相關影片：

中國廣東茂名的民眾近日來因反對興建火葬場，爆發大規模抗爭。（圖擷取自YouTube）

民眾以煙火炮竹對抗持槍的鎮暴警察。（圖擷取自YouTube）

有民眾疑似被警察拖行。（圖擷取自YouTube）

警方與民眾發生激烈衝突。（圖擷取自YouTube）

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