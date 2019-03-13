中國年度維穩預算再創紀錄 廣東開銷全國居冠

2019-03-13 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，中國公共安全支出，即所謂的維穩費逐年上升，今年實際維穩費用料將突破1.4兆人民幣（約新台幣6.5兆），刷新歷史紀錄，港媒指出，相較於新疆、西藏等較易與維穩產生聯想的行政區，廣東省的維穩費用竟占逾總預算一成，高居全國之首。

防人民還是防外敵？

香港《明報》報導，中國今年維穩預算高達1兆3900億人民幣，最終實際報銷的費用料將突破1.4兆，再度超越全國總軍費的1.2兆。

維穩經費常被外界認為多用在新疆、西藏及四川等較常出現訪民相關事件或少數民族為主要人口組成的省分，然而實際數據卻顯示，廣東省的維穩開支高居全國31個省市級行政區之冠，是第2大省份江蘇的1.7倍，也是以高壓維穩著稱的新疆的2倍多。

習上台後，廣東維穩費年增幅居首

報導指出，中國國家主席習近平掌權後，廣東的維穩開支一直占據全國首位，年均增幅高達13.7％，近年更以2、3成的幅度增加，增幅比廣設再教育營、執行高壓維穩的新疆還大。

據分析，廣東長年占據維穩費榜首，一大部份原因即是香港，「港獨」一詞，儼然成為深圳、廣州及珠海等地的情報、軍方、國安甚至是研究人員的「提款密碼」，只要開立與港獨相關名目的專項，中央經費就立即到位。

新疆人均維穩開支仍高於廣東

廣東雖以高昂的維穩費用著稱，但這也跟人口基數龐大有關，按2017年的普查數據，廣東常住人口數達1.1億人，將近新疆維吾爾自治區的5倍，維穩開支卻僅為新疆的2倍多，平均起來，中央花在每位新疆居民的維穩費用仍高於廣東。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/