港警：反送中運動共拘捕5890人 年齡介於11至83歲

香港警方表示，自反送中運動爆發至今共拘捕5890人，年齡介於11歲至83歲之間。（美聯社）

2019-11-30 11:19:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方昨（29）日舉行例行記者會，警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，警方自反送中運動爆發至今共拘捕5890人，年齡介於11歲至83歲之間。

綜合港媒報導，昨日警方正式撤離香港理工大學（理大），並將理大校園交還給校方管理。香港警務處助理處長周一鳴指出，警方在理大查獲3989支汽油彈、1339支壓縮氣體、601支化學物品以及573件攻擊性武器，包含弓箭、錘子、大型投擲器及氣槍等。

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郭嘉銓表示，警方至今總拘捕人數為5890人，包含4368名男性及1522名女性，被捕者年齡介於11歲至83歲之間，涉及暴動、非法集結等罪。他補充，警方在理大事件中拘捕了1377人，並有18歲以下登記後離開者318人。

郭嘉銓稱，理大事件中沒有人嚴重受傷，反映衝突是可以用不流血的方式解決。他希望理大事件可以成為反送中運動6個月以來的轉捩點，讓香港社會回歸和平及理性。

是否使用木彈？ 警方說詞反覆

此外，對於警方是否恢復使用可能射斷腳的「木彈」，行動部高級警司汪威遜昨於記者會上表示，警方已於16年前停用木彈，以橡膠子彈取代之，但他也強調警方會不斷檢討，若彈藥適合一定會採用。

隨後，香港警方昨晚又於Facebook發文澄清，指警方正考慮使用木彈的相關報導並非事實，強調警方並沒有計劃再使用木彈。

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