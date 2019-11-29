不是第一次！ 香港菁英移民潮再現

示威近半年，香港金字塔頂端的菁英階級開始尋覓海外避風港。圖為香港理工大學抗議者在校園牆上留言。（美聯社檔案照）

2019-11-30 00:05:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威將近半年，經濟出現10年來首次衰退，金字塔頂端的菁英階級開始尋覓海外避風港。他們首先把眼光轉向英國倫敦、美國紐約與加拿大溫哥華。

綜合外媒報導，身為香港的前宗主國，英國跟港人有種特殊的關係，同時英鎊處於歷史新低點，脫歐問題讓英國經濟蒙灰，這使倫敦在香港人眼裡更具吸引力。根據倫敦的房仲公司老闆莫斯格羅夫（Penny Mosgrove）表示：「儘管英國脫歐問題還是不明確，總理又不停換人，但倫敦作為社會，金融和政治安全區的地位仍然保持不變。」

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加拿大向來歡迎移民，光是擁有加拿大護照的香港人就超過30萬名，幾十年來，溫哥華一直是香港移民的第二個家，根據2016年的人口普查數據，大溫哥華地區有約7.5萬的香港移民。

紐約房產經紀潘琳，這半年來香港客戶諮詢數量明顯增加，當中香港本地人與在港定居多年的中國人，兩者比例約1:2。他們都屬於高收入族群，大部分都有學齡子女，許多客戶都希望在紐約學區買房。

這不是香港第一次的「脫港潮」，在1967年六七暴動後、1989年六四事件後，以及1997年香港回歸之前都曾發生港人大量移民海外。2014年雨傘革命到今年反送中示威，北京強化控制香港的手段越加明顯，也刺激了移民風潮。。

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