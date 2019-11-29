為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

不是第一次！ 香港菁英移民潮再現

示威近半年，香港金字塔頂端的菁英階級開始尋覓海外避風港。圖為香港理工大學抗議者在校園牆上留言。（美聯社檔案照）

示威近半年，香港金字塔頂端的菁英階級開始尋覓海外避風港。圖為香港理工大學抗議者在校園牆上留言。（美聯社檔案照）

2019-11-30 00:05:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威將近半年，經濟出現10年來首次衰退，金字塔頂端的菁英階級開始尋覓海外避風港。他們首先把眼光轉向英國倫敦、美國紐約與加拿大溫哥華。

綜合外媒報導，身為香港的前宗主國，英國跟港人有種特殊的關係，同時英鎊處於歷史新低點，脫歐問題讓英國經濟蒙灰，這使倫敦在香港人眼裡更具吸引力。根據倫敦的房仲公司老闆莫斯格羅夫（Penny Mosgrove）表示：「儘管英國脫歐問題還是不明確，總理又不停換人，但倫敦作為社會，金融和政治安全區的地位仍然保持不變。」

加拿大向來歡迎移民，光是擁有加拿大護照的香港人就超過30萬名，幾十年來，溫哥華一直是香港移民的第二個家，根據2016年的人口普查數據，大溫哥華地區有約7.5萬的香港移民。

紐約房產經紀潘琳，這半年來香港客戶諮詢數量明顯增加，當中香港本地人與在港定居多年的中國人，兩者比例約1:2。他們都屬於高收入族群，大部分都有學齡子女，許多客戶都希望在紐約學區買房。

這不是香港第一次的「脫港潮」，在1967年六七暴動後、1989年六四事件後，以及1997年香港回歸之前都曾發生港人大量移民海外。2014年雨傘革命到今年反送中示威，北京強化控制香港的手段越加明顯，也刺激了移民風潮。。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港版查水表？男大生包裹有「彈弓」 港警喬裝送貨員逮捕
2019-11-29 23:35

港版查水表？男大生包裹有「彈弓」 港警喬裝送貨員逮捕
清大幫助港生轉學就讀 今開說明會
2019-11-29 13:45

清大幫助港生轉學就讀 今開說明會
泰山「合登上豪2」熱銷 磁吸換屋、移居族

泰山「合登上豪2」熱銷 磁吸換屋、移居族
經濟學家警告：香港已成為全球市場「最大地緣政治風險」
2019-11-29 10:46

經濟學家警告：香港已成為全球市場「最大地緣政治風險」
川普簽署挺港二法 黃之鋒：盼各國跟進立法
2019-11-29 05:30

川普簽署挺港二法 黃之鋒：盼各國跟進立法
瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況

瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況
川普簽香港法案 環時總編：中國擬禁法案起草人入境中國
2019-11-28 20:04

川普簽香港法案 環時總編：中國擬禁法案起草人入境中國

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播