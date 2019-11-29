川普簽署挺港二法 黃之鋒：盼各國跟進立法

香港民運領袖黃之鋒。（彭博）

2019-11-29 05:30:00

〔編譯周虹汶、記者呂伊萱／綜合報導〕美國總統川普廿七日簽署「香港人權與民主法案」，成為一九九七年香港主權移交中國後，第一部針對香港而立的國內法，寫下美港關係新里程碑。十萬香港民眾廿八日晚間在香港中環愛丁堡廣場舉行「香港人權與民主法案」感恩節集會，感謝美方。香港民主派政團「香港眾志」秘書長黃之鋒，則把成果歸功港人的付出與犧牲，呼籲各國陸續跟進立法，但不排除中美貿易戰和美國對中政策將導致此法變成執行不力的「無牙老虎」，矢言繼續遊說美方「加辣」。

外交部：籲北京要回應民意

我國外交部發言人歐江安昨表示，川普總統簽署法案，展現美國行政部門與立法部門對香港民主的一致支持。台灣政府高度關心香港情勢發展，支持港人追求自由民主決心不變，呼籲北京港府要回應民意期待，讓香港社會早日回歸穩定與正常運作；民主自由人權是普世價值，是台灣多元社會發展基礎，也是不可妥協的要素。

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黃之鋒強調，川普在中美貿易戰下簽署法案，意謂香港民主進程和人權狀況將是美方持續關注重點；且凍結資產和簽證禁令等制裁係針對個人，故不至於影響香港整體經濟。

不過他直言，「香港人權與民主法」實際執行狀況仍掌握在美國政府手中。此外，川普廿七日簽署的法案為參議院版，設有五年日落條款，且制裁對象為打壓香港基本自由的官員與「黑警」，而不追究其家屬，這些都是香港眾志「未來會繼續爭取法案加辣」的項目。也可望立法帶動各國「骨牌效應」，預料可對不少香港官員及公務員形成壓力，其中他認為英國行動的嚇阻力將最大。目前全球社會公益請願網站「Change.org」已見日本「一般社團法人年輕民主推進機構」（ＹＤＰＡ）推動日本版連署，已有將近十二萬人響應。

10萬港人集會謝美國

廿八日晚間的愛丁堡廣場集會，大會宣稱有十萬人參加，包括黃之鋒、何韻詩等人皆出席。主持人劉穎匡宣稱，人數超出預期，證明港人不是忘恩負義，民間會繼續延續抗爭戰線，迎接下一階段的開始。

香港中環愛丁堡廣場廿八日晚間的「香港人權與民主法案」感恩節集會上，民眾揮舞美國國旗，感謝美方支持香港民主運動。（路透）

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