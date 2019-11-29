川普簽署挺港二法》美中關係 恐重演「六四後」角力

香港中環愛丁堡廣場廿八日晚間「《香港人權與民主法案》感恩節集會」上，民眾揮舞美國國旗，感謝美方支持香港民主運動。（歐新社）

2019-11-29 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國《金融時報》廿八日報導，美國總統川普正式簽署兩項挺港法案，將使得這段全球最為重要的外交關係更為複雜；美國在六四天安門民運後，也曾一度將中國人權與貿易地位緊密掛勾，雙邊經貿關係直到近廿年前才逐漸趨緩，如今又因為在香港「反送中」活動爆發後誕生的「香港人權與民主法」而重回原點。

「香港人權與民主法」是川普簽署的挺港二法之一，美國將逐年審查香港是否如「一國兩制」所保證，享有獨立司法制度與公民自由；若否，美國就會取消香港目前享有的特殊經貿待遇。此情此景，與美國老布希政府（一九八九年到一九九三年）及之後的柯林頓政府（一九九三年到二○○一年）在一九八九年六四天安門大屠殺後，得逐年更新中國的貿易最惠國待遇，幾乎如出一轍。

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將中國人權與貿易地位緊密掛勾

每年更新中國貿易最惠國待遇總在美國國會中引發激辯，還有國會議員以中國人權紀錄欠佳為由，揚言取消此一優惠待遇。但在美國跨國企業的敦促下，親商的共和黨人與來自農業州的民主黨人聯手避免中國的貿易最惠國待遇被撤；到了九○年代末期，逐年更新貿易最惠國待遇已淪為形式，柯林頓最後在二○○○年給予中國永久性的貿易最惠國待遇，美中從此進入近廿年的蜜月期，直到一年多前的貿易戰，最後在川普簽署挺港二法後告終。

華府再出老招能否確實發揮保護香港自由的作用，不得而知；但美國商界已如當年般蠢蠢欲動，憂心利益不保。香港美國商會在川普簽署挺港二法後說，擔心香港人權與民主法對美國企業的影響，希望不會完全破壞港美目前在進出口上的合作，以及希望美國制裁不會限制香港執行刑事法律。目前並不清楚美國商界是否會如當年般，透過對國會議員進行遊說，最終導致此挺港法形同虛設。

香港金管局副總裁李達志廿八日表示，金融市場並不歡迎川普簽署香港人權與民主法，但目前市場反應平靜；他所接觸過的銀行家與市場從業者認為，該法的直接衝擊不大。

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