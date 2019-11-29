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澳洲中國籍男子涉殺妻藏冰櫃 攜2兒飛往四川遭逮

平布爾（Pymble）一處公寓內，發現有婦人遭殺害且藏在新購入的冰櫃中，圖為平布爾街景照。（圖擷取自Google地圖）

平布爾（Pymble）一處公寓內，發現有婦人遭殺害且藏在新購入的冰櫃中，圖為平布爾街景照。（圖擷取自Google地圖）

2019-11-29 16:00:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨一名36歲中國籍男子羅浩凌（Haoling Luo，譯音）殘忍殺害妻子後，竟將妻子屍體藏在家中新購入的冰櫃內，並在26日帶著2名兒子逃往中國。然而，羅浩凌飛抵四川後，已遭當地警方逮捕。

綜合外媒報導，27日上午10點左右，澳洲警方破門進入羅浩凌位在郊區平布爾（Pymble）的公寓，並在冰櫃內發現羅妻屍體，然而警方卻發現羅浩凌早在前一天就帶著2個兒子飛往四川，遂尋求中國協助，今獲得消息證實他已被當地警方拘留。

羅浩凌的鄰居表示，週六（23日）晚上聽見他們爭吵、吼叫的聲音，甚至傳出亂摔家具的聲響。警方目前正持續追查羅浩凌可能的犯案動機。

房仲凱里（George Carey）在2016年底以90萬美元（約2千7百萬台幣）出售公寓給羅浩凌夫婦，他回憶道「羅浩凌期望在當地定居下來，因為他對當地學校印象深刻」。據悉，羅浩凌是麥覺理大學（Macquarie University）的國際學生，他在中國擁有一家餐廳，因此時常往返中國。

案件調查指揮官庫克（Scott Cook）表示，目前尚未得知羅的殺人動機，且預計要到下週才能驗屍，澳洲警方將會持續與中國保持聯繫，目前確定羅正在接受四川警方的審訊，但細節未知。

報導指出，澳洲曾在2007與中國簽訂引渡條款，但在2017年時，澳洲國會因對中國人權問題產生疑慮而取消批准這項條例。

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