川普簽香港人權法案中國氣炸 外媒：北京無有效反擊選項

美國總統川普。（歐新社資料照）

2019-11-29 08:25:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署香港人權與民主法案，振奮了香港反送中抗爭者的情緒，中國官方包括外交部發言人耿爽等人則發言譴責美國，但外媒認為，中國儘管嚴詞抨擊，其實反擊的選擇有限。

《紐約時報》報導，美國總統川普簽署了香港人權法案，遭到中國抨擊干預內政，甚至一週內2度召見美國駐中大使，威脅意味明確，但報導認為威脅的內容是空洞的，因為在嚴厲語詞之下，中國並沒有有效的反擊選項。報導表示，貿易協議是美中更加關注的問題，也因此中國主掌貿易機構對於香港人權法案一事表達沉默。

請繼續往下閱讀...

報導表示，川普是在議員、攝影師、電視媒體不在場的情況下，私下簽署法案文件，並表明某些條文可能會干涉憲法賦予總統的外交政策職權，他可能不會執行這些條文。而中國儘管將香港的抗爭視為對其權威的挑戰，但仍有理由將經濟放在首位，因為中共執政基礎是承諾給人民好生活，貿易戰導致中國經濟成長放緩到近30年最差，經濟問題對於中共的統治來說是更直接的挑戰。

報導指出，美國前總統歐巴馬時期的國安官員梅德洛斯（Evan S. Medeiros）分析，儘管中國需要表達對香港人權法案的不滿，但也可能藉由該法案，將香港抗爭歸咎於美國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法