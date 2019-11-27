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阿爾巴尼亞93年來最強震！規模6.4已致22死600傷

杜拉索受創嚴重，多棟建築倒塌，入夜後救難單位在大燈照射下徹夜搜救，阿爾巴尼亞政府宣布，27日為全國國殤日。（歐新社）

杜拉索受創嚴重，多棟建築倒塌，入夜後救難單位在大燈照射下徹夜搜救，阿爾巴尼亞政府宣布，27日為全國國殤日。（歐新社）

2019-11-27 11:52:07

〔即時新聞／綜合報導〕阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）外海於當地時間26日凌晨3時54分（台灣時間26日上午10點54分），發生規模6.4強震，造成多棟建築崩塌，許多人在睡夢中遭活埋，隨著救援工作進展，死傷人數持續攀升，目前已知至少22死600傷。

綜合外媒報導，阿爾巴尼亞西北近海，在當地時間26日清晨3點54分發生規模6.4強震，震央在該國第二大城杜拉索（Durres）近海，地震深度僅20公里，隨後餘震不斷，最大規模達到5.3，當局表示這是近30年來最強烈地震，有地震學家奧梅尼（Rrapo Ormeni）更進一步向當地媒體表示，這是杜拉索地區自1926年來最強烈的地震。

杜拉索受創嚴重，多棟建築倒塌，許多居民不敢回到受損的建築內，在足球場或道路上過夜，圖曼勒（Thumane）有一棟5層樓公寓被夷為平地，多人被活埋，當局出動消防人員及軍隊救援受困在廢墟中的民眾，阿國國防部表示，目前死亡人數已達22人、衛生單位也回報至少600名傷者正在接受治療。

不過也有40多人從倒塌的房屋中被救出，隨著太陽下山，救難單位在大燈照射下仍徹夜搜救，阿爾巴尼亞政府宣布，27日將是全國國殤日。

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