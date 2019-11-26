阿爾巴尼亞30年來最大強震已16死 鄰國波士尼亞也地牛翻身

2019-11-26 22:26:57

〔即時新聞／綜合報導〕位於巴爾幹半島的阿爾巴尼亞在當地時間清晨發生規模6.4強震，造成多棟建築倒塌損壞，目前已知有16人死亡；另外，附近的波士尼亞南部同一天也發生規模5.4地震，目前未傳出傷亡。

綜合外媒報導，阿爾巴尼亞當地時間清晨近4時發生規模6.4強震，震央位在首都地拉那（Tirana）西北方約30公里處，深度為20公里，靠近阿爾巴尼亞的附近國家都感受到明顯搖晃，包刮黑山、義大利、北馬其頓、希臘和保加利亞。

強震導致阿爾巴尼亞多棟建築物倒塌損壞，睡夢中的居民被困在瓦礫堆下，歐洲許多國家都派人協助救災。根據國防部長扎奇卡（Olta Xhacka）發布的最新數字，目前死亡人數已增至16人。

衛生部表示，到目前為止，有28名倖存者獲救。傷者方面，阿爾巴尼亞官方媒體指出，超過600人就醫治療，地拉那和沿海城市都拉斯（Durres）就佔了300多人，傷者中有9人命危。

阿爾巴尼亞政府稱這場地震是該國30年來最大強震。1979年，阿爾巴尼亞發生規模6.6地震，造成136人死亡和1000多人受傷。

另外，在阿爾巴尼亞發生強震後數小時，北方鄰國波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）也傳出地震。德國地學研究中心（GFZ）表示，當地時間9時19分，首都塞拉耶佛（Sarajevo）南方發生規模5.4淺層地震，未傳出傷亡。

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