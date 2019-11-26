阿爾巴尼亞凌晨6.4地震 1小時內至少4起餘震

阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）外海於當地時間26日凌晨3時54分發生規模6.4地震，深度僅10公里。（圖擷取自earthquake-report.com網站）

2019-11-26 12:28:39

〔即時新聞／綜合報導〕阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）外海於當地時間26日凌晨3時54分（台灣時間26日上午10點54分），發生規模6.4地震，深度僅10公里。

根據國際地震報告網站（earthquake-report.com）顯示，規模6.4地震發生後，在1小時內又陸續發生至少4次餘震，最大規模5.3。

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