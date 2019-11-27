本以為親中派大勝！北京高層要求官媒預發稿遭狠打臉

香港泛民主派在24日區議會選舉獲得壓倒性勝利，支持者在大勝後慶祝。（美聯社資料照）

2019-11-27 07:24:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港泛民主派在24日區議會選舉獲得壓倒性勝利，挺中國和香港當局的「建制派」則是慘敗。外媒資深編輯爆料，北京媒體原本預估建制派大勝，早在選舉前就預發稿件轉交編輯，不料結果大相逕庭，讓北京媒體驚慌失措。

美國知名政治雜誌《外交政策》（Foreign Policy）資深編輯巴默（James Palmer）25日撰文指出，中國英文官媒「《中國日報》（China Daily）、《環球時報》英文版與《人民日報》的中外籍編輯與記者，被要求在24日之前交給編輯建制派大勝的預發稿件，內容包括親中議員何君堯等人的票數將增加的訊息。

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巴默表示，他曾經在《環球時報》擔任7年的外國編輯，卻從未見過類似預發稿件的事情。巴默說，建制派在區議會選舉的慘敗，讓北京媒體的新聞部驚惶失措，急著找出對中共有利的說法，這些北京的新聞編輯與背後的官員似乎都堅信建制派能夠獲得壓倒性的勝利。

巴默強調，這表明北京對勝利的信心錯置，中共高層官員相信他們對香港的宣傳，但那對於中國治理與城市未來而言，都是一個令人恐懼的前景，特別是為體制災難性失敗努力尋找藉口時。

至於中共為何會嚴重誤判，他認為應該歸咎於中共操縱香港輿論的香港中聯。不過，巴默也說，中共不可能僅依賴單一管道，還會透過官媒等多種消息來源接收訊息，但在中國國家主席習近平日益偏執的政權下，這些內部報告也會變得迎合領導層，報告內容寫到失敗可能會被視為不忠誠，僅重複傳達讓領導層滿意的內容，領導層也因此信以為真。

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