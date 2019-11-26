當年時薪16元建造「美國總統山」 最後工人98歲辭世

打造美國「總統雕像山」工程團隊的最後一位工人克里福德，23日於南達科塔州西部一家醫院過世，享年98歲。（美聯社）

2019-11-26 23:08:57

〔即時新聞／綜合報導〕參與過美國「總統雕像山」（Mount Rushmore National Memorial）工程團隊的最後一位工人克里福德（Donald Clifford），當年僅領著時薪0.55美元（約新台幣16元）參與建造，克里福德23日於南達科塔州（State of South Dakota）西部一家醫院過世，享年98歲。

綜合媒體報導，克里福德在17歲時，以時薪16元受聘到拉什摩爾山（Mount Rushmore），建造包含華盛頓（George Washington）、傑佛遜（Thomas Jefferson）、羅斯福（Theodore Roosevelt）以及林肯（Abraham Lincoln）等4位美國總統的雕像，克里福德是工程團隊裡年紀最輕的工人，負責「運送工人上下山」與「在山上打洞裝炸藥」的工作。

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根據外媒報導，從1927年到1941年為止，總共有大約400位工人曾在拉什摩爾山工作，如今每年約有近300萬人到當地遊覽。克里福德是在1938至1940年間受聘協助雕塑家柏格倫（Gutzon Borglum）打造「美國總統山」，他曾於3年前受訪表示，「拉什莫爾山國家紀念公園是我參與過最偉大的工程，這個工程講述了美國建國與國家領導者的故事，永遠不會消失。」

從1927年到1941年為止，總共有約400位工人曾在拉什摩爾山工作，如今每年有近300萬人到該地遊覽。（美聯社）

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