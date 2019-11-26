為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

當年時薪16元建造「美國總統山」 最後工人98歲辭世

打造美國「總統雕像山」工程團隊的最後一位工人克里福德，23日於南達科塔州西部一家醫院過世，享年98歲。（美聯社）

打造美國「總統雕像山」工程團隊的最後一位工人克里福德，23日於南達科塔州西部一家醫院過世，享年98歲。（美聯社）

2019-11-26 23:08:57

〔即時新聞／綜合報導〕參與過美國「總統雕像山」（Mount Rushmore National Memorial）工程團隊的最後一位工人克里福德（Donald Clifford），當年僅領著時薪0.55美元（約新台幣16元）參與建造，克里福德23日於南達科塔州（State of South Dakota）西部一家醫院過世，享年98歲。

綜合媒體報導，克里福德在17歲時，以時薪16元受聘到拉什摩爾山（Mount Rushmore），建造包含華盛頓（George Washington）、傑佛遜（Thomas Jefferson）、羅斯福（Theodore Roosevelt）以及林肯（Abraham Lincoln）等4位美國總統的雕像，克里福德是工程團隊裡年紀最輕的工人，負責「運送工人上下山」與「在山上打洞裝炸藥」的工作。

根據外媒報導，從1927年到1941年為止，總共有大約400位工人曾在拉什摩爾山工作，如今每年約有近300萬人到當地遊覽。克里福德是在1938至1940年間受聘協助雕塑家柏格倫（Gutzon Borglum）打造「美國總統山」，他曾於3年前受訪表示，「拉什莫爾山國家紀念公園是我參與過最偉大的工程，這個工程講述了美國建國與國家領導者的故事，永遠不會消失。」

從1927年到1941年為止，總共有約400位工人曾在拉什摩爾山工作，如今每年有近300萬人到該地遊覽。（美聯社）

從1927年到1941年為止，總共有約400位工人曾在拉什摩爾山工作，如今每年有近300萬人到該地遊覽。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
牽扯海豹部隊虐殺案 美國海軍部長遭解職
2019-11-25 10:11

牽扯海豹部隊虐殺案 美國海軍部長遭解職
出訪伊拉克庫德族 美副總統彭斯︰美國承諾沒有改變
2019-11-24 15:37

出訪伊拉克庫德族 美副總統彭斯︰美國承諾沒有改變
苗可麗的保養之道 用朵茉麗蔻寵愛熟齡肌

苗可麗的保養之道 用朵茉麗蔻寵愛熟齡肌
解禁「一中政策」歧視 美參議員擬再提友台法案
2019-11-23 12:22

解禁「一中政策」歧視 美參議員擬再提友台法案
川普：若不是我，香港14分鐘內被消滅
2019-11-23 07:00

川普：若不是我，香港14分鐘內被消滅
信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛

信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播