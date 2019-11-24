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出訪伊拉克庫德族 美副總統彭斯︰美國承諾沒有改變

美國副總統彭斯23日出訪伊拉克，與庫德族自治區總統巴爾扎尼會面。（法新社）

美國副總統彭斯23日出訪伊拉克，與庫德族自治區總統巴爾扎尼會面。（法新社）

2019-11-24 15:37:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普10月初下令美軍撤離敘利亞東北部，引發外界質疑欲背棄盟友庫德族。美國副總統彭斯（Mike Pence）23日出訪伊拉克，並與當地庫德族領導人見面，以化解盟友疑慮，這也是自敘利亞撤軍以來，美方所派出最高層級的訪問。

根據《美聯社》報導，搭乘美軍C-17運輸機，彭斯抵達伊拉克半自治庫德族區的首府艾比爾（Irbil），會見庫德族總統巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）。這次訪問目的是美軍撤出敘利亞後，修補與庫德族關係。

面對記者提問是否覺得川普的撤退命令是背棄伊拉克與敘利亞的庫德族盟友，彭斯表示，與我們並肩作戰的2個庫德族團體，美國對他們的承諾沒有改變。

對此，美國與庫德族聯軍表示，彭斯傳遞的訊息是美國與敘利亞庫德族的軍事合作關係仍在進行中，聯軍22日才在敘利亞東南部的代爾祖爾省（Deir el-Zour）捕獲了數十名伊斯蘭國激進分子，並繳獲武器與爆裂物。

彭斯近期是第2次前往該地區，上個月他被派往土耳其與總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談，調協土軍與庫德族的衝突及停火談判。

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