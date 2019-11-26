韓國女實況主忘關鏡頭全裸曝光 近日復出直播

韓國正妹實況主Edoongs2。（擷取自Twitch）

2019-11-26 21:24:00

〔即時新聞／綜合報導〕韓國正妹實況主Edoongs2（에디린）9月疑似直播完忘記關閉視訊鏡頭，全身赤裸現身在數千名觀眾眼前引發爭議，Edoongs2隨後也刪除所有過往實況VOD、關閉所有社群帳號，並宣布退出實況圈。不過Edoongs2於10月突然重啟實況，講述事發後的心情，並向觀眾道歉；日前她也連續2天在平台直播，似乎已走出事件陰霾，將重新開啟實況。

Edoongs2今年9月在家直播結束後，疑似忘記關閉鏡頭，不僅自己全裸現身，甚至一名疑似為她男友、僅穿一條內褲的男子也入鏡，隨後該男子也倉皇跑出房間。

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事後，Edoongs2火速關閉社群帳號、刪除所有實況紀錄，並在部落格撰文道歉。對於入鏡男子的身分，Edoongs2解釋那是名幫她架設實況配備的「追求者」，因為她認為要定義為「正式的感情關係」還言之過早，因此一直沒有向粉絲公布，並向所有感到被背叛的失望粉絲鄭重道歉。同時，Edoongs2也宣布要退出實況圈。

不過，上個月Edoongs2突然無預警開實況，和觀眾透露事件曝光後的心情，與她自己做出的反省，實況最後也再次向粉絲道歉。本月23日、24日，Edoongs2也連續2日開實況玩遊戲，表現看起來十分自然，看似已經走出事件陰霾。

本月23日、24日，Edoongs2連續2日開實況，表現看起來十分自然，看似已經走出事件陰霾。（擷取自Twitch）

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