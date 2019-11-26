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變相賣血？ 捐血擬納中國社會信用系統 網怒：簡直義務捐血

為了促進「無償獻血」，中共「社會信用系統」擬將其納入加分項目，引發該國網友反彈。圖為中國捐血證。（翻攝自微博）

為了促進「無償獻血」，中共「社會信用系統」擬將其納入加分項目，引發該國網友反彈。圖為中國捐血證。（翻攝自微博）

-0001-11-30 00:00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中共「社會信用系統」又有惹議新招數；14日，中共國家衛生健康委員會等多個官方單位聯合發布公開資訊，指為了促進「無償獻血」的鼓勵機制，各地應研議將其納入社會徵信系統加分項，且應定期提供獻血者優惠或表彰活動。對此，多數中國網友表示疑慮或反對意見。

中共健委會在一份名為「關於進一步促進無償獻血工作健康發展」的官方通告指出，為貫徹該國內的《獻血法》，各地方單位應健全「無償獻血」長效工作機制，同時應健全捐血站的服務體系，更可以透過「健全無償獻血激勵機制」來促進民眾捐血意願。

在「健全無償獻血激勵機制」一項中，官方文件更表示，地方單位應「探索」將此行為納入社會徵信系統，透過穩定提供獻血者優惠待遇，如「使用公共設施」、「參觀遊覽政府辦公園」、表彰活動等，以此「建立個人、單位、社會有效銜接」的獎勵機制。而針對地方政府，該文件更建議，為落實黨中央政策，各地方單位應將「無償獻血工作」納入評估系統，相關工作效率可納入「文明城市、文明單位」的考核指標。

此消息在微博上受到熱烈討論，在《中國日報》微博所舉辦的贊成與否調查中，18,000人就有14,000人投出反對票，認為此舉恐讓捐血失去「無償」的涵義。許多中國網友也對此表達擔憂，許多人因健康因素無法捐血，會導致無法藉此獲得加分，導致信用積分「不在一（個）起跑線上」，明顯不公平。有人則質疑，「這哪是無償獻血，簡直是義務獻血」，更有人嗆，「你們這些國家單位能不能幹點正事？」

事實上，這並非中共首次對「血」出手，1992年中央所主導的「賣血經濟」就導致「河南愛滋村」的產生，釀成1千餘人集體感染愛滋病的慘劇。

中共健委會「關於進一步促進無償獻血工作健康發展」對於「健全無償獻血激勵機制」的解釋。（翻攝自中共健委會官網）

中共健委會「關於進一步促進無償獻血工作健康發展」對於「健全無償獻血激勵機制」的解釋。（翻攝自中共健委會官網）

《中國日報》微博投票，多數人持反對意見。（翻攝自微博）

《中國日報》微博投票，多數人持反對意見。（翻攝自微博）

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