挽救上萬人性命 河南愛滋血禍揭發人王淑平病逝美國

2019-09-26 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國20多年前發生河南愛滋血禍事件，一名女醫師王淑平當時勇敢揭發這起醜聞，挽救了成千上萬人的性命，但王之後失業又遭攻擊，最後移居美國，近日已病逝猶他州。

《BBC》報導，本月21日，王淑平與她第2任丈夫克里斯滕森（Gary Christensen）和友人到在鹽湖城徒步旅行時去世，疑似是心臟病發。她在病逝前一個月受訪時說，大聲說出事實讓她失去工作、婚姻和幸福，「但同時也挽救了成千上萬人的生命」。

1991年，王淑平在中國河南省一個血站工作，當時許多中國人將血液賣給當地政府經營的血庫。王淑平不久後就意識到捐血站對公眾健康構成巨大風險，因為採血方式不良、抽血時交叉感染等，意味許多捐血者都感染到C型肝炎病毒。

王淑平向主管建議改變作法，但她的示警被忽視。根據王的說法，她被告知這種舉動將「增加成本」。王後來越級向衛生部報告此事，當局後來做出應對，但王卻因此被調職到衛生局工作。

1995年，王淑平發現另一起更嚴重的醜聞，一名中國人在HIV檢測呈現陽性後，仍在4個不同的地方販售血液，她立即建議主管在河南省所有血站進行愛滋病毒檢驗，但再度被告知此舉成本太高。

王淑平決定自行採取行動，發現400多個隨機樣本中，HIV檢測呈現陽性的機率高達13%，她向中央政府通報此事後，卻遭人毆打攻擊、檢驗設備也遭破壞，之後也丟了工作，婚姻破裂。

王淑平在2001年移居美國工作，同年，中國政府承認華中地區面臨嚴重的愛滋病危機，河南省是最嚴重的省份之一。

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