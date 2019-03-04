中國去年2300萬人未達社會信用標準 禁買機票、高鐵票

2019-03-04 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國自2014年開始推動「社會信用系統」，若人民評鑑分數未達標準，將限制諸多行動自由，近日中國國家公共信用信息中心一份報告指出，去年有高達2300萬人被禁止購買機票或高鐵票。

綜合外媒報導，在中國，未按時繳稅及罰款、嗑藥、遛狗未繫繩、火車上吸菸、散布錯誤資訊等行為，均會影響個人社會信用評分。在2018年，總計有1750萬人被禁止購買機票、550萬人被禁止購買高鐵票，另外，還有128人因欠交稅款而被限制出境，報告最後標註：「一旦失信，限制無所不在。」

報導指出，信用等級低的罰則，除了禁止購買大眾運輸工具票券、限制出境外，其餘還包括限制購買保險、房產及進行其他投資項目，以及禁止搭乘大眾運輸工具1年等。

據了解，根據中國社會信用制度，每個人的初始分數是1000分，依據不同行為進行增減，例如捐血、擔任志工、向慈善機構捐款可加分；拖欠債務、交通違規、拒絕讓位給需要的人會扣分。信用等級高的人，在境內能通行無阻，看醫生或到政府機關辦事能享優先權；信用等級低的人，會面臨上網被限速、小孩禁止讀名校、禁搭大眾運輸工具等限制。

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