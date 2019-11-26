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點讚反送中 崔始源再道歉：從未支持港獨

韓星崔始源在推特對反送中新聞按讚，不慎摔碎中國粉絲玻璃心。（圖擷取自推特）

韓星崔始源在推特對反送中新聞按讚，不慎摔碎中國粉絲玻璃心。（圖擷取自推特）

2019-11-26 16:16:25

〔即時新聞／綜合報導〕「向中國道歉大賽」再添選手一名！韓星崔始源日前對一篇反送中示威青年採訪報導按讚，瞬間摔碎中國粉絲玻璃心。中國網友在微博上群起圍剿，儘管崔始源昨日已在微博急道歉滅火，但中國粉絲依然憤怒，今天崔始源方面透過微博再發道歉一篇，強調自己從未否認香港是中國不可分割的一部分，但仍舊遭到中國網友狠酸。

崔始源在推特上對《朝鮮日報》一篇香港遭港警射擊的青年採訪報導按了讚，卻也按下中國粉絲敏感地雷，遭到網軍群起圍剿，粉絲更揚言退粉。儘管崔始源隨即收回讚並微博發文道歉，指按讚是表達「希望早日平息止暴止亂的想法」，很抱歉引起「大家反感和失望」，但以玻璃心聞名的中國人並不買帳，不僅微博大型粉絲團主動宣告即日起退粉，還有人發起「始源退SJ運動」，要求崔始源退出所屬韓國團體「Super Junior」。

風波持續延燒，今日稍早，崔始源方面透過微博再發聲明，「指在推特上錯誤的舉動」令粉絲失望，深感歉意與自責悲痛。他也不忘強調自己從未支持「港獨」，指自己「從未有過否認和改變香港是中國不可分割的一部分想法和立場」。

然而中國粉絲方面依然眾怒難息，不少人狠酸崔始源不要只發微博「中國限定」，要所有社群平台都同步發表聲明。也有人要求崔始源為粉絲想想，「粉絲真的太難了您知道嗎？不發聲明要被自己人罵，發了還要被外人罵」，指責崔始源讓粉絲「很難做人」，更有中國網友嗆崔始源當初定沒有想到中國女粉這麼「剛」，被圍剿根本活該。

崔始源今日再發微博聲明道歉，指自己從未支持港獨，但中國人仍難買帳。（圖擷取自微博）

崔始源今日再發微博聲明道歉，指自己從未支持港獨，但中國人仍難買帳。（圖擷取自微博）

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