今年3月擅闖川普莊園 中國女子遭判8個月...再關5天出獄

中國女子張玉靜（Yujing Zhang，譯音）今年3月擅闖美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）遭逮。（路透）

2019-11-26 10:30:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子張玉靜（Yujing Zhang，譯音）今年3月擅闖美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）遭逮，昨（25日）被判刑8個月確定。不過，因她已被監禁7個多月，再服刑5天就可出獄。

綜合外媒報導，張玉靜在今年3月30日擅闖川普莊園被捕，昨在佛羅里達州聯邦法院由12名陪審團員做出判決，張玉靜因向聯邦特工撒謊而遭美國聯邦法官奧特曼（Roy Altman）判刑8個月，但她已被監禁近8個月，因此將再服刑5天，應在本週末釋放。

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美國助理檢察官羅蘭多（Rolando Garcia）以向聯邦局做虛假陳述，及未經許可擅闖管制地區等2項罪名，求處18個月刑期，但最後法官僅判其8個月刑期。另外，法官也下令在張玉靜釋放後要受2年監視，並交由移民官員將其驅逐出境。

張玉靜今年3月30日闖入川普莊園被逮，當時除了其身上攜有4支手機、筆記型電腦、外接硬碟與1個裝有電腦惡意軟體的隨身碟外，並她的住所發現信號探測器、1支手機、9個USB驅動器、5張SIM卡等大量電子設備，另有多張信用卡及超過8000元美元（約24萬新台幣）現金。

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