給20萬換一個月私生活影片 新創公司大膽計畫惹議

Plasma社長遠野宏季是人工智慧圖像分析的專家。（圖擷取自Plasma網站）

2019-11-26 00:23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京的新創公司Plasma今日啟動以20萬日圓（約56000元新台幣）購買個人一個月的居家隱私影片計畫。該計畫的目的是蒐集私人生活中的數據，透過紀錄商品的居家使用方法與室內活動，進行市場調查分析。但該計畫涉及隱私權問題而引發爭議。

根據《共同社》報導，28歲的Plasma社長遠野宏季是人工智慧（AI）圖像分析的專家，他表示現在的IT巨頭正大量收集個人數據，如果不提供，生活將變得不便利，同時表示這是一項社會實驗。「設想在未來擴大規模搜集樣本進行AI數據分析，並推出以影片搜索商品的功能」。

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「以前就在想或許放棄隱私能在行政、福利、醫療等方面使社會更高效、變得更好。」該公司職員透露開展這項實驗計畫的原因，並表示在實驗中，會在一居室的房型中在臥室、廚房與廁所3處裝設監視器同時閉路錄音，約有1300人應徵，並從中選出24歲和29歲的男女各2名。

只要同意在家中裝設攝影機並記錄一個月的生活，就可以輕鬆得到20萬日圓。雖然Plasma表示只要實驗參與者提出申請，就能刪除數據或中途退出，稱不會對外公開影片，同時承諾對影片加工處理保護當事人，但此計畫仍存在爭議，例如，最初將酬勞設定為最低生活保障所需的金額，被砲轟是在利用窮人，甚至爆出應徵者的電子信箱帳號外流。

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