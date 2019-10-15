當司法遇上AI 美教授：使用不當恐造成黑箱、偏見與誤解

美國杜克大學教授Jeff Ward（中）、台灣大學法律學院副院長王皇玉（右）、交通大學科技法律研究所所長陳鋕雄（左）討論AI帶來的影響。（記者吳政峰攝）

2019-10-15 23:15

〔記者吳政峰／台北報導〕AI（人工智慧）在網路與手機載具的普及下發展迅速，雖然大幅增加便利性，但隨之而來的隱私權與倫理爭議也開始被討論，尤其應用在司法上可能對社會與當事人帶來重大質變與影響，AI軟體核心的演算法若未開放，恐遭到偏見甚至是黑箱質疑，連杜克大學教授Jeff Ward都質疑AI只是「深度」的學習系統，而非透明的系統。

Jeff指出，AI工具正在形塑法律與司法實務，未來應用層面會越來越普及，是機會也是挑戰，但AI系統均由科技人設計，不一定有法律的相關背景，未來恐遭遇司法人參與不深與全權交由科技人主導兩個重大危險，在他看來，台灣即便是法治盛行，惟對科技和AI的反應仍難以預測。

Jeff認為，AI若運用得宜，協助處理大量資訊、節省時間、降低工作量與錯誤，能夠增加流程效率、提高決策品質、準確度及一致性，且由AI取代人工，也可節省人力成本、辨識並評估風險、清楚呈現晦澀難解的資訊，甚至可以協助司法研究、技術輔助審查、擬定契約、估價、判刑。

但他強調，AI使用不當，可能會影響我們了解、解釋與確保公平的能力，並且延續貌似客觀的偏見，因為許多有效的AI工具屬於「深度」的機器學習系統，並不是透明的系統，若使用不當，這些演算法可能造成黑箱、偏見與誤解，不僅不可靠，還可能與基本的正當程序相反。

Jeff質疑，使用AI時，法官和律師的參與程度夠深嗎？具備批判思考的能力嗎？能夠在判決時妥善使用AI嗎？他認為，使用AI時，法官和律師反而更需要積極的參與、批判地思考，才能維護正當程序與平等保護的價值。

美國司法運用AI的程度名列世界前茅，2013年飛車開槍嫌犯Eric Loomis被起訴，法院執行審前調查報告，利用AI風險評估軟體「COMPAS」對Loomis進行再犯風險評估，得到「高風險」的結果，法官據此判他6年徒刑、刑後監督5年，雖然Loomis主張COMPAS無法評估分數是否正確、量刑應個別化，而非透過大數據的特性判定他是否會再犯、計算風險時不應納入「性別」，並要求公開COMPAS的演算法，但全都遭到拒絕；而COMPAS在計算黑人的再犯率時，冤枉黑人會再犯的比例足足是白人的兩倍，亦被抨擊有種族歧視。

Jeff還提及，AI所生成的假訊息、假影片、假聲音，經由 Deepfake（深度偽造），極可能導致暴力事件，更令人擔憂的是，透過大量製造說服力強但錯誤的內容，AI很可能淪為操控大眾言論的工具，或是強化獨裁政權的手段。

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