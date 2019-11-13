讓AI做出有道德的決定 專家：輸入《世界人權宣言》

美國國家人工智慧安全委員會主席、前谷歌首席執行長施密特（Eric Emerson Schmidt）表示，討論AI道德問題是為了確保人類正在建立的體系是以人類的價值觀為基礎。（美聯社）

2019-11-14 00:54:40

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）能代替人類完成許多工作與做自行做決定，然而隨著技術不斷進步，AI能否在更上一層，做出合乎倫理道德的決定呢？許多人認為將聯合國的《世界人權宣言》納入AI程式碼是一個不錯的辦法。

根據《美國之音》報導，在史丹佛大學舉行的一場有關人工智慧倫理的會議上，專家們表示，AI的運用越來越廣泛，從開車、醫療，到幫助人們整理網路上的資訊，都有AI的參與。但他們也表示，隨著AI變得越來越聰明，工程師需要確保AI也會保護人類的價值。

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如何賦予AI道德？許多人認為將聯合國的《世界人權宣言》納入AI程式碼是一個不錯的辦法。但反對者表示，這項技術成果的好壞完全取決於工程師，令外對AI編碼更多的監管只會扼殺創新。不過，目前對開放社會的挑戰並不是來自於對技術的過多管理，而是管理不足。谷歌、臉書、百度和騰訊等公司對AI技術的快速發展，遠遠超出了政府監管範圍與法令制定速度，導致假新聞、侵犯個資等等嚴重問題。專家表示，確保AI的倫理實踐是必要的。

美國國家人工智慧安全委員會主席、前谷歌首席執行長施密特（Eric Emerson Schmidt）說，「我們到這來的原因是希望進行公開辯論。我們希望確保我們正在建立的體系是以我們的價值觀、人類的價值觀為基礎的。」但緊接著另一個問題是，該由誰來決定人類的價值觀呢？這些專家表示，要確保人類未來的安全與保障，這項技術還有很長一段路要走。

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