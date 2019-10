無關自主意識 專家：AI機器人威脅來自過度忠於人類

與科幻電影常見劇情不同,AI威脅並非來自機器人出現的自我意識,反而是人類賦予它們過強的能力,導致其「無意中」順手消滅了我們。(路透)

2019-10-31 11:33:00

〔即時新聞/綜合報導〕已故英國著名理論物理學家史蒂芬.霍金生前曾多次警告,人工智慧(AI)若繼續發展,可能對人類生存構成威脅,對此,美國專家直言,與科幻電影常見劇情不同,這個威脅並非來自機器人出現的自我意識,反而是人類賦予它們過強的能力,導致其「無意中」順手消滅了我們。

根據英國廣播公司(BBC)報導,人工智慧領域專家,加州大學柏克萊分校的羅素教授(Stuart Russell)在最新出版的作品中透露,人們應該對AI的過度發展抱持擔憂,並非源自它們出現自我意識而反抗主人,而是在持續賦予其能力的同時出現疏失,為機器人設置錯誤的目標,進而導致它們忠實執行命令而毀滅人類。

羅素舉例指出,假設人類發明一個用於控制氣候的AI系統,並給予其目標將大氣中的二氧化碳(CO2)濃度降至工業革命前的水準,AI很可能會在分析後發現,最容易達成這項目標的方式就是消滅人類,因為人類及其衍生物是產生二氧化碳的最大來源。

英國劍橋大學存在風險研究中心(Centre for the Study of Existential Risk, at Cambridge University)指出,隨著相關科技的發展與進步,如今的AI已非昔比,單一系統可以具備強大的學習能力,在幾乎所有領域都超越人類。

羅素說,面對未來可能發生的嚴重危機,人類應該要收回控制權,並停止給予AI一個固定目標,避免其「忠實地」執行命令,最終卻不經意地毀滅人類。

