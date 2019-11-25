崩潰！建制派選舉慘敗 親中港媒氣炸：史上最濫最賤

香港舉行區議會選舉開票作業於今下午1點完成，總計452個席次中，由泛民主派和非建制派拿下389席，建制派則取得60席，獨立參選人則拿下3席，民眾得知消息開心上街慶祝。（歐新社）

2019-11-25 19:07:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港24日舉行區議會選舉，最終泛民派、非建制派獲得最大勝利，拿下389席，建制派取得60席，獨立參選人則拿下3席。對此親中港媒、中媒氣炸了，不只不敢報準確席次，還不停狂轟泛民派，甚至以「史上最濫最賤」來形容這次選舉以及泛民派。

香港24日舉辦區議會選舉，由1090名候選人爭奪452個民選席次，香港民眾受反送中抗爭的影響，紛紛出門積極投票，總計超過294萬人投票，超過70%的投票率。投票率與投票人數都打破香港主權移交後的歷屆選舉紀錄。

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對此中共官媒《新華社》發出新聞談到區議會選舉的結束，卻不敢提起準確的席次，並將泛民派定調為「亂港暴力份子」，並怒轟「不斷製造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生發展受挫。持續數月的社會動盪，嚴重干擾了選舉進程」。

而親中港媒《文匯報》則將泛民派定調為「泛暴力派」，大嗆這次選舉以及泛民派是「史上最濫最賤」，還說泛民派干擾選舉的「蠱惑陰招」是香港選舉歷史以來最多、最卑劣；不過即使再多口水戰，仍無法改變此次選舉泛民派大勝的事實，建制派大將、現任區議員何君堯的落敗，也讓許多民眾上街大肆「慶祝」。

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