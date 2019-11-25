為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

崩潰！建制派選舉慘敗 親中港媒氣炸：史上最濫最賤

香港舉行區議會選舉開票作業於今下午1點完成，總計452個席次中，由泛民主派和非建制派拿下389席，建制派則取得60席，獨立參選人則拿下3席，民眾得知消息開心上街慶祝。（歐新社）

香港舉行區議會選舉開票作業於今下午1點完成，總計452個席次中，由泛民主派和非建制派拿下389席，建制派則取得60席，獨立參選人則拿下3席，民眾得知消息開心上街慶祝。（歐新社）

2019-11-25 19:07:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港24日舉行區議會選舉，最終泛民派、非建制派獲得最大勝利，拿下389席，建制派取得60席，獨立參選人則拿下3席。對此親中港媒、中媒氣炸了，不只不敢報準確席次，還不停狂轟泛民派，甚至以「史上最濫最賤」來形容這次選舉以及泛民派。

香港24日舉辦區議會選舉，由1090名候選人爭奪452個民選席次，香港民眾受反送中抗爭的影響，紛紛出門積極投票，總計超過294萬人投票，超過70%的投票率。投票率與投票人數都打破香港主權移交後的歷屆選舉紀錄。

對此中共官媒《新華社》發出新聞談到區議會選舉的結束，卻不敢提起準確的席次，並將泛民派定調為「亂港暴力份子」，並怒轟「不斷製造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生發展受挫。持續數月的社會動盪，嚴重干擾了選舉進程」。

親中港媒《文匯報》則將泛民派定調為「泛暴力派」，大嗆這次選舉以及泛民派是「史上最濫最賤」，還說泛民派干擾選舉的「蠱惑陰招」是香港選舉歷史以來最多、最卑劣；不過即使再多口水戰，仍無法改變此次選舉泛民派大勝的事實，建制派大將、現任區議員何君堯的落敗，也讓許多民眾上街大肆「慶祝」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
當選後開第一槍！ 民主派赴理大救受困人士、要港府撤離警察
2019-11-25 18:06

當選後開第一槍！ 民主派赴理大救受困人士、要港府撤離警察
香港區選泛民主派大勝 最新結果：非建制已取388席
2019-11-25 15:32

香港區選泛民主派大勝 最新結果：非建制已取388席
機捷特區三房強勢回歸 「水沐青華」耐震好宅

機捷特區三房強勢回歸 「水沐青華」耐震好宅

民建聯承認慘敗 黨高層出席記者會面如死灰
2019-11-25 13:45

民建聯承認慘敗 黨高層出席記者會面如死灰
贏選舉 民陣籲港府落實5大訴求、立即停止包圍理工大學
2019-11-25 10:09

贏選舉 民陣籲港府落實5大訴求、立即停止包圍理工大學
黑五購物節！家電超狂下殺五折起！

黑五購物節！家電超狂下殺五折起！
用選票「釋放」他們！反送中抗爭被捕候選人 逾8成當選
2019-11-25 09:41

用選票「釋放」他們！反送中抗爭被捕候選人 逾8成當選

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播