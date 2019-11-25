擊敗建制派票倉5連霸對手 民主黨24歲新人驚喜淚謝選民

林子琼得知勝選後激動落淚。（圖擷取自林子琼臉書粉絲專頁）

2019-11-25 11:14:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨區議會選舉，陸續開票結果顯示泛民主派大勝，目前已取得388席，而其中北區彩園選區為傳統建制派票倉，過去由民建聯的蘇西智五度連任，然而此次區選，民主黨24歲候選人林子琼以近1000票差距擊敗蘇西智，令林子琼十分驚訝，她也感謝地說：「沒想過會贏那麼多，我想是我時常在社區工作，加上政治環境讓好多年輕選民出來投票，感謝他們給我機會。」

根據《立場新聞》報導，彩園選區自1997年香港主權移交以來從沒出現過民主派區議員，而蘇西智自從1994年當選彩園選區區議員，五度成功連任，至今已經長達25年。林子琼則是在兩年前開始在彩園選區從事社會工作，最後林子琼宣布參選此次區選，以24歲新秀之姿挑戰72歲的政治老手。

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林子琼形容，過往在彩園社區工作的經驗是在「被打壓的狀態」下完成，像是「彩園社區會堂」，過去常被區議員「壟斷使用」，她只好申請使用戶外空間，又或是對手搶先她推出相同活動，讓她十分困擾。

談到此次選戰，林子琼坦言昨日早上看到大批長者拿著對手文宣前往投票，讓她十分緊張，不過下午在戶外進行活動時，許多選民都和她喊加油，到了晚上義工和她一起在街頭拉票時，林子琼也發現自己原來受到許多老中青選民支持，她說：「到10點我已經沒再去想輸贏了，原來有這麼多人願意幫忙，我覺得好滿足。」

然而計票結果公布後，林子琼比蘇西智多出近千票，讓她不禁喜極而泣，她在臉書表示，當選對她來說像是在作夢一樣，而這場仗真的很難打，難打到她都不敢相信自己會贏，要感謝每一位投給她的選民，以及這段時間不眠不休陪她打仗的志工。林子琼也說：「我真的很想光復議會、革新彩園，是真的！」

林子琼以24歲新人之姿挑戰五連霸區議員蘇西智，最後以近千票差距擊敗蘇西智。（圖擷取自林子琼臉書粉絲專頁）

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