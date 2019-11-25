香港區議會選舉 泛民獲壓倒性勝利

2019-11-25 05:02:17

首次上稿：04:19

最後更新：05:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港第6屆區議會選舉24日登場，歷時15小時，總計有294萬人投票，投票率高達71.2%，為香港選舉史上新高。晚間10時30分截止投票登記，開始進行漏夜點票，截至凌晨5時，泛民主派已取得285席，建制派則僅取得32席，包括何君堯等多名建制派名將都敗北。選舉結果預計將在25日早晨出爐。

建制派「崩盤式落敗」 多名將敗北

據《立場新聞》資料顯示，凌晨5時，香港18個區議會452個民選議席中，包括泛民主派、泛民友好等非建制派已取得285席，建制派則只取得32席，遭香港有線電視新聞台以「崩盤式落敗」來形容。

建制派落馬敗北的知名人士，包括了屯門樂翠選區競逐連任區議員失敗的何君堯，此外還有田北辰（實政圓桌召集人、立法會議員、中國全國人民代表大會香港區代表）、陳家珮（新民黨副主席）、張國鈞（民建聯副主席、行政會議非官守議員、立法會議員）、周浩鼎（民建聯副主席、立法會議員）、麥美娟（香港工會聯合會副理事長、立法會議員）……等人。

本屆區議會選舉是「反送中」運動後的第一場全港性選舉，由1090名候選人爭奪452個民選席次，除了投票人數與投票率雙雙刷新紀錄之外，452個選區每區都有超過一名候選人參選，建制派候選人無法再自動當選，各地區政治版圖會如何重新洗牌，更是受到關注。

投票率71.2% 香港選舉史上新高

香港選舉管理委員會主席馮驊在25日凌晨宣布，這屆區議會選舉總計約294萬人投票，投票率達71.2%，比上屆2015年的選舉高出24.19個百分點。此一投票率已超越歷屆以來立法會選舉的紀錄。

據上屆選舉資料，香港2015年區議會選舉，登記選民有312萬餘人，投票率僅47%，當年已經創下投票率的紀錄，開票至翌日凌晨5時55分；今年全港區議會選舉登記選民為413萬餘人，除人數顯著增加外，投票率突破7成，更寫下香港選舉史的新頁，開票結果預計將在25日早晨全數出爐。

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