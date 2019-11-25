香港區選泛民主派大勝 最新統計：非建制已取351席

香港昨日舉行區議會選舉，截至今上午7點10分，非建制派已取得351席，建制派則僅取得45席。（美聯社）

2019-11-25 07:18:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨日舉行區議會選舉，投票率破紀錄高達71.2%，泛民主派各區候選人取得壓倒性勝利，有港媒消息指出，截至今上午7點10分，非建制派已取得351席，建制派則僅取得45席。

香港24日舉辦區議會選舉，本次將由1090名候選人爭奪452個民選席次，受反送中超過5個月的抗爭影響，香港民眾積極投票，總計有294萬人投票，超過70%的投票率，投票率與投票人數雙雙打破香港主權移交後的歷屆選舉紀錄。

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根據《立場新聞》最新統計，截至今上午7點10分，香港18個區議會452個民選議席中，非建制派已取得351席，建制派則僅取得45席。由於泛民主派在新界及港島九龍都取得過半議席，篤定將117個特首選舉席位拿下，由全體議員互選的立法會功能界別的區議會議席，估計也將由民主派拿下。

在上屆區議會選舉中，選民總數為312萬1238人，投票率只有47.01%，投票人數為146萬7229人。其中泛民只取得大約120席，建制派則有320席左右。

本屆選舉中，泛民的民主黨、公民黨和社民連等全是贏家，多名在「反送中」運動期間十分活躍的泛民人物、前學生領袖及首次參選的新人，都成功當選，但在八鄉南選區中，泛民立法會議員朱凱迪以3435票失利。

其中民主黨派出99人參選，目前至少已取得78席。派出36名黨員的公民黨則有32人當選。至於民協派出21人參選，有19人勝出。新民主同盟派出20人參選，也是19人勝出。工黨7名區議會候選人在本屆更是全部當選，新興地區組織「社區前進」派出5人參選，也全部成功當選。。

至於建制派的人大部分則是落敗，參選區議會選舉的建制派立法會議員也幾乎全軍覆沒，包含民建聯張國鈞、鄭泳舜、劉國勳及周浩鼎，工聯會何啟明、陸頌雄、麥美娟，以及親北京的何君堯及田北辰均連任失敗。

選管會今日也發表聲明指出，由於本屆投票人數眾多，部分票站的點票尚在進行中，因此目前還未能依原定計劃交還場地。

受反送中超過5個月的抗爭影響，香港民眾積極投票，總計有294萬人投票，超過70%的投票率。（法新社）

由於本屆投票人數眾多，部分票站的點票尚在進行中，因此目前還未能依原定計劃交還場地。（歐新社）

由於本屆投票人數眾多，部分票站的點票尚在進行中，因此目前還未能依原定計劃交還場地。（歐新社）

香港昨日舉行區議會選舉，投票率破紀錄高達71.2%，泛民主派各區候選人取得壓倒性勝利，支持者高興歡呼。（美聯社）

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