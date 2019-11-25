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用選票教訓他！元朗白衣人無差別攻擊事件 這幾人都落選

香港區議員何君堯爭取連任失敗。（圖擷取自何君堯臉書）

香港區議員何君堯爭取連任失敗。（圖擷取自何君堯臉書）

2019-11-25 07:53:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭運動，於7.21在元朗西鐵站發生白衣人無差攻擊乘客事件，爆發港民憤怒，懷疑警黑勾結打人，並引發後續港民連續包圍、攻擊警署要公道，捲入風波激進建制派議員何君堯及王威信，全部競逐連任失敗，港警署全力支持的陳祖光也落選，反而是不滿警方作法離職的邱汶珊當選。

綜合媒體報導，在元朗白衣人打人事件中，何君堯被影片曝光，事件發生前曾與該些白衣人見面，從而被懷疑是警黑勾結打人的中間人，在選前更被讓港民連署想要撤銷他在英國的博士學位，逼得被母校安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪名譽博士學位。

選舉結果，何君堯在其本地盤屯門區慘敗，並在個人臉書坦承敗選，比對手盧俊宇少近 1200 票，稱「今年非常，選舉非常，結果也異常！」

跟港警關係密切的警察隊員佐級協會前主席陳祖光，轉戰區選落敗，他不願意將這次敗選跟警隊掛上勾，一再強調是地區工作做得不足，跟現時社會氛圍關係不大。

跟陳祖光截然不同命運的是邱汶珊，就是因為不滿警方做法而離開警隊，並轉戰區議會選舉，成功打敗連任對手而勝選。

在參選期間曾經多次遇襲的民陣召集人岑子杰，以及被公開咬掉耳朵民主動力召集人趙家賢，都分別獲勝。

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