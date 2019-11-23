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動物園驚見山寨企鵝！近看發現是「牠」騙吃騙喝

日本有一隻和企鵝長得很像的「不明生物」竟然混在企鵝群裡面騙吃騙喝。（圖擷取自twitter_nekopoko）

日本有一隻和企鵝長得很像的「不明生物」竟然混在企鵝群裡面騙吃騙喝。（圖擷取自twitter_nekopoko）

2019-11-23 19:28:42

〔即時新聞／綜合報導〕動物園出現山寨企鵝！近來有一名日本網友在推特 上分享，自己在參觀鹿兒島平川動物公園時，在企鵝區時發現一起詐欺案件，有一隻和企鵝長得很像的「不明生物」竟然混在企鵝群裡面騙吃騙喝，讓他立刻拍下照片上傳到網路，並詢問「企鵝區裡的不是企鵝，牠是誰」。

沒想到貼文一出，就有不少網友回覆，自己也曾在同樣的地方看見這隻「山寨企鵝」，才知道原來牠是「夜鷺」（台語俗稱暗光鳥），有著和企鵝相仿的矮胖身材，毛色的分布也相當近似，而且一樣都很喜歡吃魚，遠遠看著真的很難分辨出來。

有趣的是，這隻「夜鷺」可能也知道自己很像企鵝，所以每天一到午餐時間，就會準時出現，大喇喇地偷吃企鵝的魚。對此，網友紛紛笑稱，「這絕對是預謀犯案」、「原來是企鵝啊，我還以為是夜鷺呢」、「好聰明的鳥，生命果然會自己找到出路XD」、「夜鷺表示：你看不見我，你看不見我」、「新的詐騙手法又出現了」。

不過不只日本人會弄錯「夜鷺」與企鵝，台灣也曾發生過類似的事件，有民眾去年4月時向警方報案在南崁溪發現「野生企鵝」出沒，沒想到警員到場一看才發現，是台灣各地均可見到的夜鷺，讓他又好氣又好笑地說：「這是什麼動物？X，這是夜鷺好嗎？以後誰還報南崁溪有企鵝，我就打誰」。看來「夜鷺」真的是公認的「山寨企鵝」呢！

原來牠是「夜鷺」，有著和企鵝相仿的矮胖身材，毛色的分布也相當近似，而且一樣都很喜歡吃魚，遠遠看著真的很難分辨出來。（圖擷取自twitter_nekopoko）

原來牠是「夜鷺」，有著和企鵝相仿的矮胖身材，毛色的分布也相當近似，而且一樣都很喜歡吃魚，遠遠看著真的很難分辨出來。（圖擷取自twitter_nekopoko）

台灣也曾發生過類似的事件，有民眾曾向警方報案在南崁溪發現「野生企鵝」出沒，沒想到警員到場卻發現是台灣各地均可見到的「夜鷺」，讓人又好氣又好笑。（圖擷取自臉書）

台灣也曾發生過類似的事件，有民眾曾向警方報案在南崁溪發現「野生企鵝」出沒，沒想到警員到場卻發現是台灣各地均可見到的「夜鷺」，讓人又好氣又好笑。（圖擷取自臉書）

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