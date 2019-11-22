網瘋傳「母騎車捧兒遺照」？ 竟是淘寶擋風被商品設計太奇葩

淘寶近日推出「母子款」騎車擋風禦寒被，但設計似乎太過奇葩，使用起來竟像是「母捧子遺照」，照片笑翻日本網友。（圖擷取自@harakoatom推特）

2019-11-22 13:07:46

〔即時新聞／綜合報導〕淘寶近日推出「母子款」騎車擋風禦寒被，但設計似乎太過奇葩，使用起來竟像是「母捧子遺照」，照片笑翻眾多日本網友，並持續在網路上轉發瘋傳。

日本推特帳號「台湾ラノベ翻訳姫VT」時常翻譯分享時事，近日貼出一張淘寶「母子款」騎車擋風禦寒被，並寫道「我不知道是在台灣還是中國，但它看起來令人心生恐懼」，原來竟是因為這款擋風被設計太過奇特，看起來就像是「母親捧著兒子的遺照」，網友也坦言第一眼見到都被嚇壞了。

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日本網友上傳這張奇葩的商品照後，短短2天就獲得近7萬個按讚數、2萬則轉發，許多網友都被這張照片逗樂了，紛紛留言表示「這是遺照吧...太可怕了」，更有網友直呼「根本就像是遊戲裡的敵人」、「如果瞄不准就失敗了」，將這款奇葩商品想像成「殭屍生存射擊遊戲」，笑翻許多日本網友。

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