網瘋傳「母騎車捧兒遺照」？ 竟是淘寶擋風被商品設計太奇葩
2019-11-22 13:07:46
〔即時新聞／綜合報導〕淘寶近日推出「母子款」騎車擋風禦寒被，但設計似乎太過奇葩，使用起來竟像是「母捧子遺照」，照片笑翻眾多日本網友，並持續在網路上轉發瘋傳。
日本推特帳號「台湾ラノベ翻訳姫VT」時常翻譯分享時事，近日貼出一張淘寶「母子款」騎車擋風禦寒被，並寫道「我不知道是在台灣還是中國，但它看起來令人心生恐懼」，原來竟是因為這款擋風被設計太過奇特，看起來就像是「母親捧著兒子的遺照」，網友也坦言第一眼見到都被嚇壞了。
請繼續往下閱讀...
日本網友上傳這張奇葩的商品照後，短短2天就獲得近7萬個按讚數、2萬則轉發，許多網友都被這張照片逗樂了，紛紛留言表示「這是遺照吧...太可怕了」，更有網友直呼「根本就像是遊戲裡的敵人」、「如果瞄不准就失敗了」，將這款奇葩商品想像成「殭屍生存射擊遊戲」，笑翻許多日本網友。
台湾か中国か分かんないんだけどこの親子で一緒に使えるバイク用の雨合羽、どう見ても子供の遺影を原付に掲げて走ってるやばい人みたいにしか見えないな pic.twitter.com/0itRdmTGTl— 台湾ラノベ翻訳姫VT♎???????????????????? （@harakoatom） November 20, 2019