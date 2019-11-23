大膽！日議員國宴喝醉變癡漢 騷擾公主問「不寂寞嗎」

傳出真子公主（左）與佳子公主（右）遭日本眾議院議員丸山穗高騷擾。（路透）

2019-11-23 16:44:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇即位，在上月29日舉行「饗宴之儀」，沒想到卻傳出當時日本眾議員丸山穗高貪杯醉酒，騷擾秋篠宮文仁親王的2位公主真子及佳子，還詢問她們2人男友不在身邊「不寂寞嗎？」消息一出後立刻遭到日本許多議員撻伐。

綜合日媒報導，35歲的日本眾議員丸山穗高上月29日在天皇即位的「饗宴之儀」喝醉，沒想到竟當場發酒瘋，不顧現場還有其他議員和賓客，就在佳子公主一一向賓客問候時，突然高喊「公主殿下！公主殿下！」令佳子當場傻眼愣住。

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不過丸山穗高並未察覺失態失禮，還轉頭問及真子公主的婚事，沒禮貌地問她有沒有和在美國進修的未婚夫聯絡，事後更在網路上留言直接問真子公主「不會寂寞嗎？」

丸山穗高在國宴當中的誇張行徑，立刻遭其他在場議員制止。事後也有多位議員撻伐丸山穗高不敬之舉，認為實在過於離譜，還有議員要求對丸山穗高的行徑調查，不過丸山穗高則極力否認當時有做出不當行為，並只承認自己僅貪杯，強調在場其他人也有喝酒。

而丸山穗高早已在日本政壇「臭名滿天下」，他不僅曾在居酒屋與素不相識的男客人發生口角，甚至還咬了對方。今年5月丸山跟團赴日俄爭議領土「北方四島」，沒想到丸山酒後失言表示，要用戰爭奪回四島，隨後馬上被維新黨開除黨籍。

日本眾議院議員丸山穗高。（圖擷自丸山穗高推特）

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