慶德仁天皇即位！ 「國鳥綠雉emoji」高掛推特趨勢榜

2019-11-10 17:19:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇進行向海內外宣告登基的「即位禮正殿之儀」後，在當地時間今（10日）下午舉行「祝賀御列之儀」（即位慶祝巡遊），而在日本有廣大用戶的社群軟體推特（Twitter）也推出期間限定的「國鳥綠雉emoji」，相關消息一出，也讓國鳥綠雉emoji高掛在推特的全球趨勢排行榜內。

「Twitter Japan」官方帳號宣布，本月9日起至30日間只要在推特上打「#即位の礼」、「#祝賀御列の儀」、「#即位礼正殿の儀」、「#JapanEnthronement」、「#JPNEnthronement」等5個關鍵字，後面都會自動出現一隻綠色的鳥emoji，以紀念今天的祝賀御列之儀。而這隻鳥就是日本才有、1947年被定為國鳥的「綠雉」。

而「#祝賀御列の儀」也高掛在推特全球趨勢排行榜前5名內，眾多日本網友紛紛放上德仁天皇夫婦在禮車上向民眾揮手致意的相片，再加上相關的標註，寫說「最棒的瞬間。再次祝賀天皇陛下即位。」還有網友表示，「今天來看慶祝遊行，天皇和皇后的笑臉拍起來太美了！」、「歷史性的瞬間，太帥氣了。」

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