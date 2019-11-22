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太可愛！網友錄下螃蟹游泳模樣 網友直呼：原來你游泳不側身

有日本網友錄下螃蟹在水中游泳的樣貌，可愛畫面引來百萬人驚呼「第一次看到」。（圖擷取自推特）

有日本網友錄下螃蟹在水中游泳的樣貌，可愛畫面引來百萬人驚呼「第一次看到」。（圖擷取自推特）

2019-11-22 16:16:41

〔即時新聞／綜合報導〕大部分的人都知道螃蟹在路面行走時、會橫著向前，不過，有日本網友在潛水時錄下螃蟹在水中游泳的樣貌，可愛畫面引來百萬人驚呼「第一次看到」，也有網友留言「原來你游泳不側身」，引來熱議。

有日本網友近日去潛水時，意外捕獲螃蟹在水中游泳的樣貌，便將此景錄下來分享到推特上，立刻引起廣大網友迴響，不少網友紛紛留言「太可愛了」、「好有趣」、「第一次看到螃蟹游泳」、「看起來好忙」、「原來你游泳不側身」。

從影片中可見，橘紅色的螃蟹展開他的大螯，最後方的一對泳足則在後頭上下擺動，打水向前移動，與螃蟹平常在路面斜著走的樣子大相逕庭，逗趣畫面引起網友討論，短短的18秒影片，有近189萬人次觀看，4.9萬個轉推次數，14.9萬人按讚。

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