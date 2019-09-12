沙公「比臉還大」！ 礁溪漁民的養殖絕技是…

2019-09-12 19:04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕秋天是螃蟹最肥美的時節！宜蘭縣礁溪鄉養殖漁民林登財因魚塭養殖的沙公、沙母及處女蟳死亡率高，存活率僅1成，去年，他改用在當地廢棄魚塭內生長的「小淡菜」養殖螃蟹，順利讓螃蟹存活率提高到4成，且只要3個月時間，就可養出比臉還大的大沙公，較過去縮短一半的時間；林登財說，使用小淡菜維護魚塭水質，是螃蟹順利長大的關鍵。

林登財在礁溪時潮地區利用鹹水養殖螃蟹與草蝦，今年他在魚塭內共同入5600隻螃蟹苗，存活率達到4成以上，不過，過去他投入的螃蟹苗，存活率只有1成，相當的低，今年他減少用人工飼料及下雜魚餵養螃蟹的比例，改用礁溪地區廢棄魚塭內生長的「小淡菜」養螃蟹，意外提升螃蟹的存活率。

林登財說，過去他在魚塭內明明投入很多蟹苗，卻始終無法讓更多螃蟹順利長大，去年開始他改用「小淡菜」養殖螃蟹，才順利提高螃蟹的存活率。他舉沙公為例，過去要花6個月的時間才能養出比臉大的沙公，現在只要3個月的時間就行。

林登財指出，「小淡菜」可以吃掉魚塭內過多的水藻，也不會像人工飼料與下雜魚會破壞魚塭的水質，算是天然飼料，成為螃蟹順利長大的關鍵，今年開始他開始在魚塭內加入草蝦苗，成效也非常好，一萬隻蝦苗，存活率可達7成以上，不起眼的「小淡菜」，如今成了他的至寶。

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