台海軍情》防台灣偵察！中國自製航艦通過海峽陣型曝光 艦名也披露

2019-11-21 12:06:44

〔即時新聞/綜合報導〕中國首艘自製航空母艦「002」,17日首度和護衛艦艇編隊行經台灣海峽,19日進入海南島的三亞榆林軍港,有衛星捕捉到停留在港口上的「002」,甲板上已出現至少7架「殲-15」及4架直升機,有中國軍事評論員認為,該艦已具有一定戰力,未來可能部署在三亞,而艦名極有可能為「海南號」。

據《新浪軍事》報導,中國首艘自製航空母艦「002」日前進行第9次海試,從大連啟航南下,通過台灣海峽,19日駛入位於海南島三亞的解放軍海軍榆林基地,歷時4天航行近4000公里;「002」與其他護衛艦,編隊行經台灣海峽,致使我國、美、日三國嚴密關注。

《新浪軍事》指出,航空母艦「002」與2艘護衛艦從大連啟程,進入黃海後2艘護衛艦加入,在東海又有來自上海的2艘護衛艦加入編隊,一同南下進入台灣海峽,越南軍事媒體人Duan Dang在其推特上曝光「002」編隊在台海航行的衛星畫面,只見「002」在陣型中間,左側有4艘軍艦護衛,右側及後方緊1艘軍艦,《新浪軍事》認為,如此編排顯然是防止台灣靠近偵察的舉措。

而「002」停靠海南島三亞的榆林基地仍逃不過衛星捕捉,Maxar Technologies公布一張「002」最新照片,發現其甲板上出現至少7架「殲-15」艦載機以及4架直升機,可能為3架「直-18」及1架「直-9」直升機供反潛用。

Duan Dang認為,「002」未來部署在海南省的機率相當大,若以部署在大連的航艦命為「遼寧號」,那部署在三亞的中國國產航艦可能會命名為「海南號」,而不是外界推測的「山東號」。

China's first aircraft carrier Liaoning was commissioned in 2012 in Dalian, a seaport in Liaoning Province. Therefore, if the Type 002 aircraft carrier is commissioned in Sanya as expected, there's a good chance that it will be named Hainan, instead of Shandong as rumored.