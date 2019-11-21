台海軍情》防台灣偵察！中國自製航艦通過海峽陣型曝光 艦名也披露

2019-11-21 12:06:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航空母艦「002」，17日首度和護衛艦艇編隊行經台灣海峽，19日進入海南島的三亞榆林軍港，有衛星捕捉到停留在港口上的「002」，甲板上已出現至少7架「殲-15」及4架直升機，有中國軍事評論員認為，該艦已具有一定戰力，未來可能部署在三亞，而艦名極有可能為「海南號」。

據《新浪軍事》報導，中國首艘自製航空母艦「002」日前進行第9次海試，從大連啟航南下，通過台灣海峽，19日駛入位於海南島三亞的解放軍海軍榆林基地，歷時4天航行近4000公里；「002」與其他護衛艦，編隊行經台灣海峽，致使我國、美、日三國嚴密關注。

《新浪軍事》指出，航空母艦「002」與2艘護衛艦從大連啟程，進入黃海後2艘護衛艦加入，在東海又有來自上海的2艘護衛艦加入編隊，一同南下進入台灣海峽，越南軍事媒體人Duan Dang在其推特上曝光「002」編隊在台海航行的衛星畫面，只見「002」在陣型中間，左側有4艘軍艦護衛，右側及後方緊1艘軍艦，《新浪軍事》認為，如此編排顯然是防止台灣靠近偵察的舉措。

而「002」停靠海南島三亞的榆林基地仍逃不過衛星捕捉，Maxar Technologies公布一張「002」最新照片，發現其甲板上出現至少7架「殲-15」艦載機以及4架直升機，可能為3架「直-18」及1架「直-9」直升機供反潛用。

Duan Dang認為，「002」未來部署在海南省的機率相當大，若以部署在大連的航艦命為「遼寧號」，那部署在三亞的中國國產航艦可能會命名為「海南號」，而不是外界推測的「山東號」。

China's first aircraft carrier Liaoning was commissioned in 2012 in Dalian, a seaport in Liaoning Province. Therefore, if the Type 002 aircraft carrier is commissioned in Sanya as expected, there's a good chance that it will be named Hainan, instead of Shandong as rumored. — Duan Dang （@duandang） 2019年11月20日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法