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習近平中國大夢夢碎香港？外媒齊看衰

2019-11-21 08:37:01
香港街頭如戰場，外媒直指中國領導人習近平大中國夢夢碎。（法新社）

香港街頭如戰場，外媒直指中國領導人習近平大中國夢夢碎。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭情勢惡化，已經爆發多人死傷、數千人被捕，香港街頭如同戰場，中國及港府態度依舊強硬，至今日，香港理工大學仍有逾百學生被圍困在校園內，現斷糧危機，國際社會相關切，美國國會更快速通《香港人權與民主法案》企圖挽救香港，此情況下，包括英、法媒體都把香港情勢惡化的元凶指向中國領導人習近平，更指是習近平的失敗、大中國夢夢碎香港。

香港街頭如戰場，外媒直指中國領導人習近平大中國夢夢碎。（路透）

香港街頭如戰場，外媒直指中國領導人習近平大中國夢夢碎。（路透）

美國《香港人權與民主法案》的過關實施，只等最後一步美國總統川普簽署，已有美媒搶先預言，川普將會簽署。如此一來，將立即升高美中緊張關係，香港情勢將更為敏感及關鍵。

《法廣》分析，習近平要求「止暴制亂」，卻縱容警察過度使用武力，結果越制越亂，越制越暴。且反送中5個多月，北京官員們顛倒黑白，「把港人的反抗稱作外力介入，把示威者指為暴徒」，又「黨操縱官媒，官媒反過來矇騙中共，官媒的刻意扭曲，鋪天蓋地的假信息」，致中國內部根本見不到真相，致使習近平蠢事越做越多，致局勢無法收拾。
香港街頭如戰場，外媒直指中國領導人習近平大中國夢夢碎。（路透）

香港街頭如戰場，外媒直指中國領導人習近平大中國夢夢碎。（路透）

《金融時報》更評香港如今的局勢為習近平的「失敗」、「夢魘」，習近平一直想「實現中華民族偉大復興的中國夢」，原本的戰略是在香港之後就是收服台灣，但如今，香港街頭如同戰場，處於北京失控狀態，更難征服台灣，若是處理不當，香港更可能陷入長期的混亂狀態。

香港街頭如戰場，外媒直指中國領導人習近平大中國夢夢碎。（法新社）

香港街頭如戰場，外媒直指中國領導人習近平大中國夢夢碎。（法新社）

綜合分析認為，由於北京對香港的錯誤政策，不但沒有讓香港回歸22年後，更多人信服北京，反而培養更多異議份子，更多人尋求香港獨立，致使習近平的復興大中國夢止步香港。

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