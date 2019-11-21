習近平中國大夢夢碎香港？外媒齊看衰

2019-11-21 08:37:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭情勢惡化，已經爆發多人死傷、數千人被捕，香港街頭如同戰場，中國及港府態度依舊強硬，至今日，香港理工大學仍有逾百學生被圍困在校園內，現斷糧危機，國際社會相關切，美國國會更快速通《香港人權與民主法案》企圖挽救香港，此情況下，包括英、法媒體都把香港情勢惡化的元凶指向中國領導人習近平，更指是習近平的失敗、大中國夢夢碎香港。

美國《香港人權與民主法案》的過關實施，只等最後一步美國總統川普簽署，已有美媒搶先預言，川普將會簽署。如此一來，將立即升高美中緊張關係，香港情勢將更為敏感及關鍵。

《金融時報》更評香港如今的局勢為習近平的「失敗」、「夢魘」，習近平一直想「實現中華民族偉大復興的中國夢」，原本的戰略是在香港之後就是收服台灣，但如今，香港街頭如同戰場，處於北京失控狀態，更難征服台灣，若是處理不當，香港更可能陷入長期的混亂狀態。

綜合分析認為，由於北京對香港的錯誤政策，不但沒有讓香港回歸22年後，更多人信服北京，反而培養更多異議份子，更多人尋求香港獨立，致使習近平的復興大中國夢止步香港。

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