執筆即暴動？港警無差別抓人 作家鄧小樺證實理大被捕

香港作家鄧小樺證實於理工大學被捕。圖為鄧小樺12日於中文大學。（圖取自臉書 鄧小樺 TANG SIU WA）

2019-11-20 21:53:31

〔即時新聞／綜合報導〕港警圍攻香港理工大學數日，無差別拘捕所有從校園走出的學生及示威者，並控以「暴動罪」嫌疑，至今已逮捕至少900人。國際筆會香港分會（PEN HK）今（20）日證實，香港知名作家鄧小樺已於理大被捕。然而不久前她才透過專頁小編簡單轉達：「無事，與手足感覺親密。奇妙的經歷。」報平安，令香港網友投書媒體感嘆，這是沒人可以獨善其身的年代。

據貼文內容，國際筆會香港分會（PEN HK）今（20）日證實，香港知名作家鄧小樺在港警圍攻理大的示威活動中被捕。筆會重申對言論自由、創作自由，以及集會遊行自由的支持，呼籲官方保證鄧小姐在被捕期間不會受到任何酷刑或虐待，並向外界更新其健康安危狀態。

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筆會發出聲明前12小時，鄧小樺曾透過專頁小編簡單轉達：「無事，與手足感覺親密。奇妙的經歷。From 小樺」以報平安，但目前仍未有任何狀態更新。

據悉，鄧小樺18日早晨曾在理大直播，表明自己其實多次想過要離開，但最終還是不捨「拋低（拋下）這個地方、裡面的人」，選擇留下，不料在報完平安後1日即證實被逮捕。

鄧小樺原預計於22日在台北舉辦的新書《恍惚書》講座也被迫取消，《時報出版》透過臉書發出聲明表示：「由於香港局勢動盪，小樺難以來台。」並在文末標記「光復香港時代革命」、「沒有暴徒只有暴政」、「台灣撐香港」。

對此，一名筆名「木瓜」的作者投書香港獨立媒體《立場新聞》表示，「這是無人可以獨善其身的年代」，他認為香港自6月以來告別了歌舞昇平的浮華，無法不直視殘酷事實，鄧小樺因為頗具名氣而有人關注，但有多少沒名沒姓的新秀「不見了」，已經不可數計。他並向香港人問：「到底要到哪一天，你才發現生活早已不再如常？」

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