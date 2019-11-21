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香港理大烽火夜審242人控暴動罪 當庭控警栽贓、暴打都無用

香港理大抗爭拘捕多人，昨一日提審242人。圖為警方在19日在理大附近逮捕民眾。（法新社）

香港理大抗爭拘捕多人，昨一日提審242人。圖為警方在19日在理大附近逮捕民眾。（法新社）

2019-11-21 07:10:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學警民烽火對峙長達3天，目前疑尚有逾百人被困校內，而在本月18日逮捕多位聲援者，昨天，香港法院一次提審242人，分成6個裁判法院同時處理，被控人數創反送中抗爭以來單日最多一次，致整個審案全都從白天持續到今天凌晨，院內外擠滿受審者及關心及聲援民眾。

綜合港媒報導，由於被扣押者必須在48小時內完成初審，致法院大混亂，即使這些被拘捕示威者全部被控「暴動罪」，法院要完成流程，但由於一次審案人數及案件太多，作業混亂，直到昨天傍晚才知道家人被分在那個法院受審，連律師都趕不及。

根據結果，大部分被告獲准以現金保釋，也有部分還押，是因為示威者自認無罪拒絕保釋。被保釋者一度被判禁足油尖旺一帶，但遭律師質疑涵蓋範圍太廣闊，最後取消禁足令，全部法庭批准將案件押後至明年 3 月再訊。

示威者當庭指控被栽贓、被警毆打都沒用

在庭訊過程中，多名被告當庭投訴，遭警方不公平對待，指被警員栽贓，將不是他們所有的燒烤火槍、防護面口罩、手套、眼罩等放進背包，再受檢控罪行，其也有遭到警方拳打腳踢、警棍暴力毆打，也沒有律師、連送醫救治都不准。

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