緬甸男赴美割包皮變結紮 僅獲7折賠償金

一名緬甸男子到美國愛荷華州診所（如圖）接受包皮環切手術，術後發現自己沒割到包皮還反被結紮。（圖擷取自GoogleMap）

2019-11-20 22:24:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名緬甸男子到美國愛荷華州的診所接受包皮環切手術，術後發現自己竟被結紮而喪失生育能力，但陪審團認為該男子須負擔30%的責任，因此將200萬美元賠償金打七折至140萬美元（約台幣4270萬元）。

據《每日郵報》報導，2015年12月，當時38歲的薩薩（Zaw Zaw）帶著一封文件來到愛荷華州診所（The Iowa Clinic），該文件建議他做包皮環切手術，為了防止英文不好的薩薩與醫生之間發生溝通障礙，該文件還提前被傳真到了愛荷華州診所。以為萬事俱備只欠一刀的薩薩被院方要求簽署兩份知情同意書。

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術後，包皮不但沒有離開，反而不孕找上門，執行手術的醫生比魯辛格（Dr. Kevin Birusingh）竟將包皮手術做成結紮手術。原本該確保薩薩與醫生之間溝通無誤的傳真文件，早就意外進了碎紙機，導致此次醫療疏失。

比魯辛格醫師的律師表示，薩薩把兩封知情同意書翻譯成緬甸語，並在術前諮詢了4次，但緬甸語中並沒有「輸精管切除術」一詞。薩薩的律師哈汀（Marc Harding）表示，薩薩一直都不知道醫院要做什麼，但院方都把問題歸咎到薩薩身上，認為薩薩不至於對醫生要做的手術毫不知情，對此拒絕庭外和解。哈汀認為，醫生才是專業人士，理應知曉醫療問題，卻讓這種重大疏失發生。

2017年11月，薩薩對愛荷華州診所提告。陪審團最初判賠200萬美元，但上周認為薩薩須負擔30%的責任，因此將賠償金打7折至140萬美元。

其實去年四月，愛荷華州診所才因以誤診判賠1200萬美元，受害男子被院方誤診為前列腺癌，術後神經受損導致婚姻受影響。該醫療疏失的發生同樣跟文件處理疏忽有關。

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