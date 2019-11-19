約克夏後院曬太陽遭「天降包裹」砸成重傷！飼主含淚安樂死

美國加州洛杉磯（Los Angeles, California）驚傳一個家庭所飼養的約克夏，上週末在後院曬太陽時，被快遞人員丟的包裹壓成重傷，最終只能將牠安樂死。圖為示意圖，非新聞事件的約克夏。（法新社）

2019-11-19 23:56:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯（Los Angeles, California）驚傳一個家庭所飼養的約克夏，上週末在後院曬太陽時，被快遞人員丟的包裹壓成重傷，最終只能將牠安樂死。

據美國《CBSLA》報導，女飼主納皮爾（Keiko Napier）指出，上週末，聯邦快遞（FedEx）快遞員將一件沉重的大包裹直接丟進他們的後院，包裹直接砸在正在曬太陽的約克夏庫珀（Cooper）身上。

請繼續往下閱讀...

男飼主加林（Mitchell Galin）表示，雖然他當時馬上將包裹拿走，但庫珀已經渾身是血、身受重傷；將牠送到獸醫院後，獸醫發現庫珀的肺部和肝臟都受到嚴重傷害，為了避免牠繼續承受痛苦，最後2人選擇讓牠安樂死。

聯邦快遞目前已發表聲明，表示將對此事件進行調查，並根據調查結果，採取適當的措施；但納皮爾對此「並不滿意」，她認為， 聯邦快遞應該要「規定快遞員不能丟包裹」，而不是單純回應「我們會對此進行調查」。

納皮爾和加林也補充，當時院子裡除了庫珀，還有他們年幼的孫子以及納皮爾年邁的母親，沉重的大包裹無論砸到誰，都會帶來不堪設想的後果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法