男性侵狗狗致重傷安樂死 「只能關60天」法官嘆太輕

2019-04-11 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州（Oregon）有個男子竟性侵未婚妻的愛犬，導致狗狗重傷被迫安樂死。男子沒有前科，10日被法院判最高刑罰「入獄60天」，法官還對男子說：「如果可以，我很樂意再判重一點」。

綜合外媒報導，52歲的羅培茲（Fidel Lopez）去年11月性侵未婚妻愛犬Estrella，牠隻混種拉薩犬。未婚妻發現Estrella全身是傷，背部還殘留血跡，懷疑牠遭到虐待。經獸醫檢查後確定，Estrella不但遭到性侵，而且內傷嚴重，不得不處以安樂死。

羅培茲被警方懷疑涉有重嫌，他坦承，自己因為生未婚妻的氣，喝了點酒而犯案；不過調查結果顯示，羅培茲先前就曾隱約透露對人獸交有興趣，還問未婚妻「有沒有考慮養更大的狗」。隨後，羅培茲被依嚴重虐待動物及性侵動物罪起訴。

檢察官耶爾戈維奇（Nicole Jergovic）說，Estrella遭受的折磨和虐待是沒辦法想像的。羅培茲10日除了被判入獄60天，還將面臨緩刑3年、500美金（約新台幣1萬5420元）的罰款及15年內不得養狗等處罰，日後更必須接受心理治療。

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Douglas Braaten receives 10 year prison sentence for sexual abuse, attempted kidnapping in East Multnomah County. This case was investigated by the @MultCoSO. https://t.co/XNzkR4wDl8 pic.twitter.com/qvCUTB8Hym — Brent Weisberg （@BrentWeisberg） 2019年4月10日

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