男性侵狗狗致重傷安樂死 「只能關60天」法官嘆太輕

2019-04-11 22:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國奧勒岡州(Oregon)有個男子竟性侵未婚妻的愛犬,導致狗狗重傷被迫安樂死。男子沒有前科,10日被法院判最高刑罰「入獄60天」,法官還對男子說:「如果可以,我很樂意再判重一點」。

綜合外媒報導,52歲的羅培茲(Fidel Lopez)去年11月性侵未婚妻愛犬Estrella,牠隻混種拉薩犬。未婚妻發現Estrella全身是傷,背部還殘留血跡,懷疑牠遭到虐待。經獸醫檢查後確定,Estrella不但遭到性侵,而且內傷嚴重,不得不處以安樂死。

羅培茲被警方懷疑涉有重嫌,他坦承,自己因為生未婚妻的氣,喝了點酒而犯案;不過調查結果顯示,羅培茲先前就曾隱約透露對人獸交有興趣,還問未婚妻「有沒有考慮養更大的狗」。隨後,羅培茲被依嚴重虐待動物及性侵動物罪起訴。

檢察官耶爾戈維奇(Nicole Jergovic)說,Estrella遭受的折磨和虐待是沒辦法想像的。羅培茲10日除了被判入獄60天,還將面臨緩刑3年、500美金(約新台幣1萬5420元)的罰款及15年內不得養狗等處罰,日後更必須接受心理治療。

Douglas Braaten receives 10 year prison sentence for sexual abuse, attempted kidnapping in East Multnomah County. This case was investigated by the @MultCoSO. https://t.co/XNzkR4wDl8 pic.twitter.com/qvCUTB8Hym