違憲靠人大判定？香港前終審法官：恐破壞司法獨立

香港終審法院前首席法官李國能指出，全國人大常委會應該只能在特殊情況解釋《基本法》，而若香港法庭判決後應避免做出詮釋，「否則會對香港司法獨立帶來負面影響」。（路透）

2019-11-20 00:46:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院裁決《禁蒙面法》違憲，但中國人大常委會法工委發言人臧鐵偉19日指稱，這嚴重削弱特首與特區政府的管治權，更聲稱香港法律是否有違《基本法》，只有中國人大常委會能判斷和決定。對此，香港終審法院前首席法官李國能指出，全國人大常委會應該只能在特殊情況解釋《基本法》，而若香港法庭判決後應避免做出詮釋，「否則會對香港司法獨立帶來負面影響」。

根據港媒《明報》報導，香港終審法院前首席法官李國能回應，他認為，法工委的聲明似乎透露出「香港法院無權以不符合《基本法》為由，將香港法律裁定為無效」，如果確實有這個意思，那情況令人驚訝且擔憂。

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李國能指出，從1997年開始，香港法院就一直維持已擁有的權力，同時也完全接受人大常委會對香港具有約束力的任何解釋，但人大常委會在1999年和之後的釋法中，都沒有作出其他的建議。

李國能表示，希望這不是法工委的聲明原意，也不希望該聲明是指出中國人大常委會的任何釋法具有約束力，而香港法院已完全接受這些約束。李國能強調，中國人大常委會只能在「特殊情況」下解釋《基本法》，並應該要避免在法庭做出判決後才作詮釋，「否則會對香港司法獨立帶來負面影響」。

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