為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

違憲靠人大判定？香港前終審法官：恐破壞司法獨立

香港終審法院前首席法官李國能指出，全國人大常委會應該只能在特殊情況解釋《基本法》，而若香港法庭判決後應避免做出詮釋，「否則會對香港司法獨立帶來負面影響」。（路透）

香港終審法院前首席法官李國能指出，全國人大常委會應該只能在特殊情況解釋《基本法》，而若香港法庭判決後應避免做出詮釋，「否則會對香港司法獨立帶來負面影響」。（路透）

2019-11-20 00:46:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院裁決《禁蒙面法》違憲，但中國人大常委會法工委發言人臧鐵偉19日指稱，這嚴重削弱特首與特區政府的管治權，更聲稱香港法律是否有違《基本法》，只有中國人大常委會能判斷和決定。對此，香港終審法院前首席法官李國能指出，全國人大常委會應該只能在特殊情況解釋《基本法》，而若香港法庭判決後應避免做出詮釋，「否則會對香港司法獨立帶來負面影響」。

根據港媒《明報》報導，香港終審法院前首席法官李國能回應，他認為，法工委的聲明似乎透露出「香港法院無權以不符合《基本法》為由，將香港法律裁定為無效」，如果確實有這個意思，那情況令人驚訝且擔憂。

李國能指出，從1997年開始，香港法院就一直維持已擁有的權力，同時也完全接受人大常委會對香港具有約束力的任何解釋，但人大常委會在1999年和之後的釋法中，都沒有作出其他的建議。

李國能表示，希望這不是法工委的聲明原意，也不希望該聲明是指出中國人大常委會的任何釋法具有約束力，而香港法院已完全接受這些約束。李國能強調，中國人大常委會只能在「特殊情況」下解釋《基本法》，並應該要避免在法庭做出判決後才作詮釋，「否則會對香港司法獨立帶來負面影響」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國批禁蒙面法違憲判決 香港基本法起草人霸氣回擊
2019-11-19 23:13

中國批禁蒙面法違憲判決 香港基本法起草人霸氣回擊
港高院裁定「禁蒙面法」違憲 或將引發人大釋法
2019-11-18 22:26

港高院裁定「禁蒙面法」違憲 或將引發人大釋法
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
反送中行動傳捷報！《禁蒙面》惡法香港高院宣判違憲
2019-11-18 13:48

反送中行動傳捷報！《禁蒙面》惡法香港高院宣判違憲
香港同志集會登場！ 參與者批禁蒙面法傷害不願出櫃者
2019-11-16 17:31

香港同志集會登場！ 參與者批禁蒙面法傷害不願出櫃者
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播