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「香港人對不起」黃之鋒獲邀訪歐洲6國 卻禁止出境

香港眾志秘書長黃之鋒（左）因遭控以政治罪「未經批准集結」，離港申請遭港高院否決，獲邀至歐洲6國「開花」的行程被迫取消。（美聯社）

香港眾志秘書長黃之鋒（左）因遭控以政治罪「未經批准集結」，離港申請遭港高院否決，獲邀至歐洲6國「開花」的行程被迫取消。（美聯社）

2019-11-19 18:36:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒遭香港律政司控涉嫌「未經批准集結」，今（19）日發聲明表示，日前獲邀至歐洲6國議會、國會、大學，今天香港高院卻拒絕他離港，行程被迫取消。他批評，法官裁決主觀且具政治考量，他也向香港人致歉，強調將會繼續在全球「遍地開花」、踢好「世界盃」。

據黃之鋒公布的行程，他獲邀至歐洲議會、英國牛津大學、政經學院及上議院、義大利國會、德國國會、法國國會、巴黎政治學院、瑞士亞洲協會等機關進行交流，包括出席聽證會、研討會、演說、受獎等。

然而，香港高等法院法官以「可透過視像方式代替」等理由否決黃之鋒離港申請。黃之鋒表達「十分無法理解」，也批評法官杜麗冰「可透過視像」、「具潛逃風險」等判決理由根本站不住腳。

此外，黃之鋒認為「未經批准集結」是眾多政治罪中最輕微的一例，並批評法官在判決過於主觀且評論充滿政治性，不適合且不必要。

最後，黃之鋒表示，在中國人大常委指控香港高院無權裁定法律違憲的同一天，再次傳出這個不如意的結果，導致無法將前線抗爭者的意志在國際上傳達，黃之鋒感到自責和慚愧，向香港人致歉。

但黃之鋒也強調，他和香港眾志國際團隊，將會繼續推動《香港人權民主法案》在全球各國「遍地開花」的工作，會想辦法踢好「世界盃」。

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