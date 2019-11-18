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軍情動態》首艘自製航艦通過台灣海峽 中共海軍曝目的是...

中國海軍證實國產航艦昨通過台灣海峽，將前往南海進行相關訓練。（法新社）

中國海軍證實國產航艦昨通過台灣海峽，將前往南海進行相關訓練。（法新社）

2019-11-18 13:04:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍繼首艘自製航空母艦「002」昨（17日）通過台灣海峽，國防部發布聲明指出，全程派遣機、艦完全掌握監控與應處，中國海軍證實國產航艦昨通過台灣海峽，前往南海進行相關訓練。

「002」航艦約在14日自中國大連港啟航，前晚現身台灣海峽北方海域，我國軍機、軍艦隨即開始監控，美、日軍艦則在其航行東海一帶時尾隨監控，昨通過台海，國防部指出，國軍運用聯合情監偵系統，全程派遣機、艦完全監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定；外交部長吳釗燮則透過外交部推特，批中共解放軍派遣新的「002」航艦戰鬥群航行台海，是企圖干預台灣選舉。

對此，中國海軍新聞發言人程德偉今表示，17日中國第二艘航母順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練，強調此行是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關。

中國「遼寧號」航空母艦為前烏克蘭海軍的「瓦良格號」續建、改造而來，因此中共首艘自製航艦的動向也備受關注。雖過去外界稱中國首艘自製航艦為「001A」，但後來已定名為「002」航艦，在此次航行前，該艦已進行8次海試。

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