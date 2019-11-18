為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

海地370萬人缺糧！總統坦承面臨「人道主義危機」向國際求援

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）向國際社會呼籲，希望能提供糧食協助給海地。（路透）

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）向國際社會呼籲，希望能提供糧食協助給海地。（路透）

2019-11-18 12:42:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣邦交國海地8月出現示威活動至今，不僅陷入政治僵局，也出現燃料缺乏與通貨膨脹的情況，將近370萬海地人民面臨糧食短缺。對此，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）表示，國家正面臨人道主義危機，呼籲國際社會提供協助。

《路透》報導，民眾的反政府運動讓許多公司及學校被迫關閉，也導致糧食問題惡化。摩依士表示「我們正處於人道主義危機中，需要國際支持才能撐過去」，他透露，上月已寫信向川普求援，美國國際開發署（USAID）已同意提供2千噸糧食。

聯合國世界糧食計畫署（WFP）指出，海地目前超過三分之一的人口約370萬人的日常糧食相當缺乏，但示威者設置路障阻礙了交通，當地黑幫更趁亂引起騷動，導致資源難以送達，目前仍須募資290萬美金（約新台幣8800萬元）才能行動。

摩依士坦承，已開始與公民團體、民間組織與反對派人士進行閉門會談，試圖進行改革，重新組織政府，他也表示目前沒有辭職意願或提前進行大選。

不過，海地反對派領袖人物米歇爾（Andre Michel）、查爾斯（Moise Jean Charles）與主教團發言人米札爾（Loudeger Mazile）都宣稱「從沒聽過有任何對談消息」，強調對話的時機早已錯過了。

海地的反政府示威運動從8月開始，造成不少傷亡。（美聯社）

海地的反政府示威運動從8月開始，造成不少傷亡。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
海地反政府示威 不到2個月已釀42死
2019-11-03 11:59

海地反政府示威 不到2個月已釀42死
72歲翁散佈「送海地45億」假訊息 法院裁定不罰...
2019-10-08 13:15

72歲翁散佈「送海地45億」假訊息 法院裁定不罰...
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
海地大暴動！示威民眾洗劫警察局、銀行、商店
2019-09-28 12:28

海地大暴動！示威民眾洗劫警察局、銀行、商店
海地議員當眾開槍 流彈擊中美聯社記者
2019-09-25 05:30

海地議員當眾開槍 流彈擊中美聯社記者
集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播