海地370萬人缺糧！總統坦承面臨「人道主義危機」向國際求援

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）向國際社會呼籲，希望能提供糧食協助給海地。（路透）

2019-11-18 12:42:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣邦交國海地8月出現示威活動至今，不僅陷入政治僵局，也出現燃料缺乏與通貨膨脹的情況，將近370萬海地人民面臨糧食短缺。對此，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）表示，國家正面臨人道主義危機，呼籲國際社會提供協助。

據《路透》報導，民眾的反政府運動讓許多公司及學校被迫關閉，也導致糧食問題惡化。摩依士表示「我們正處於人道主義危機中，需要國際支持才能撐過去」，他透露，上月已寫信向川普求援，美國國際開發署（USAID）已同意提供2千噸糧食。

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聯合國世界糧食計畫署（WFP）指出，海地目前超過三分之一的人口約370萬人的日常糧食相當缺乏，但示威者設置路障阻礙了交通，當地黑幫更趁亂引起騷動，導致資源難以送達，目前仍須募資290萬美金（約新台幣8800萬元）才能行動。

摩依士坦承，已開始與公民團體、民間組織與反對派人士進行閉門會談，試圖進行改革，重新組織政府，他也表示目前沒有辭職意願或提前進行大選。

不過，海地反對派領袖人物米歇爾（Andre Michel）、查爾斯（Moise Jean Charles）與主教團發言人米札爾（Loudeger Mazile）都宣稱「從沒聽過有任何對談消息」，強調對話的時機早已錯過了。

海地的反政府示威運動從8月開始，造成不少傷亡。（美聯社）

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